Noch vor wenigen Jahren waren die kleinen blauen Beeren eine willkommene Bereicherung des sommerlichen Schwarzwälder Speisezettels. Ganze Familien schwärmten aus, um die Wälder der Umgebung nach den Vitaminspendern abzugrasen.

Viele Leckereien

Dank der vielen treuen Helfer des Geschichts- und Heimatvereins muss man sich zumindest einmal im Jahr diese Mühe nicht mehr selber machen: Auch beim diesjährigen Heidelbeerfest vor und im Museumsgasthaus Arche konnten sich die zahlreichen Besucher von der Vielfalt an Leckereien überzeugen, die mit der Heidelbeere möglich sind.

Von Eis bis Torte

Vom Heidelbeereis über Heidelbeerpralinen und Heidelbeerwein bis zu einer riesigen Auswahl von mehr als 40 verschiedenen Kuchen und Torten reichte das Angebot. Auch Heidelbeeren in unverarbeiteter Form sowie Heidelbeermarmelade konnten erworben werden. Sogar Raritäten wie Heidelbeer-Secco waren zu finden. Trotz des nicht ganz optimalen Wetters mit Dauerregen am Nachmittag kamen nach Angaben des Vereins wieder rund 200 Besucher, die sich die Früchte munden ließen, darüber hinaus noch viele Gäste, die sich für die heimische Kaffeetafel mit Kuchen versorgten.

Ernte nicht jedes Jahr möglich

Musikalisch rundete Adolf Brugger alias „James“ mit seiner steirischen Harmonika den Nachmittag im Festzelt ab, und so war das Fest nicht zuletzt dank des Einsatzes von mehr als 30 freiwilligen Helferinnen und Helfern wieder ein Erfolg für den Geschichtsverein. Durchaus keine Selbstverständlichkeit, nachdem das Fest in vergangenen Jahren auch schon mal wegen nicht vorhandener Ernte abgesagt werden musste. Doch in diesem Jahr waren es rund 40 Kilo Beeren, die fleißige Pflücker für den Verein sammeln konnten.