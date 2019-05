von SK

In der Mitgliederversammlung des Energiewende-Vereins standen auch Wahlen des Vorstandes an. Die bisherigen Vorstände Richard Kugele, Odin Jäger und Felix Duffner wurden für weitere zwei Jahre bestätigt. Die Kassenprüfer Hubert Günter und Gerhard Beck bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstandes, dem die Mitglieder einstimmig zustimmten. Beide Kassenprüfer stehen erneut zur Verfügung.

Plöger füllt Stadthalle

Im Rückblick erinnerte Felix Duffner an die erfolgreiche Gemeinschaftsaktion mit der Grünen-Gruppe und der Unabhängigen Liste. Zusammen sei es gelungen, den Wettermoderator Sven Plöger in eine volle Stadthalle zu bekommen. Erfolgreich habe sich auch die Gewinnung weiterer Stromkunden entwickelt. Fast 100 Privatkunden und Betriebe würden mittlerweile mit dem eigenen Produkt Energiewendestrom beliefert.

Ökogas im Angebot

Seit 1. Januar können Endkunden auch mit Ökogas beliefert werden. Dieses Gas stamme aus der Aufbereitung von Abfällen aus einer Zuckerfabrik in Anklam und werde ins Erdgasnetz eingespeist. Interessenten hätten die Wahl zwischen einer Ökogasbeimischung von fünf, zehn oder 100 Prozent. Mit dem Ökostrom und Gashandel erwirtschafte der Verein die erforderlichen Einnahmen, um seine Vereinsausgaben, vor allem die Öffentlichkeitsarbeit, zu decken.

Kein Mitgliedsbeitrag

Dies sei umso mehr von Bedeutung, als der Verein keinen Mitgliedsbeitrag erhebe, sondern die Mitglieder für die Zeit ihrer Mitgliedschaft dem Verein lediglich eine Einlage in Höhe von mindestens 250 Euro zur Verfügung stellen. Das Tochterunternehmen Energiewende Bregtal UG (haftungsbeschränkt) hat im vergangenen Jahr erste Anlagen realisiert. Zwei Solarstromanlagen und zwei Blockheizkraftwerke befänden sich in der Umsetzungsphase, darunter auch die Wärme- und Stromversorgung des Neubaus der Oekogeno in der Baumannstraße. Mit dem Anschluss eines vorhandenen Nachbargebäudes konnte auch ein erster Schritt in Richtung Nahwärmenetz getan werden. Weitere Gebäude in der Nachbarschaft könnten angeschlossen werden.

Infostand in der Stadt

Ein weiteres Blockheizkraftwerk wurde im Gebäude der FGQ Control in der Wilhelmstraße realisiert. Auch hier werde sehr effizient Wärme und Strom gleichzeitig erzeugt. Die Anlage kann am Sonntag besichtigt werden. Von 11 bis 17 hat der Verein Energiewende zusammen mit Teilauto Furtwangen anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags einen Gemeinschaftsstand in der Wilhelmstraße, vor dem Firmengebäude der FGQ Control.

