von Christa Hajek

Furtwangen (cha) Vor 100 Jahren wurde „Haus und Grund“ gegründet. Der Furtwanger Verein feierte dieses Jubiläum in geselliger Runde im Gasthaus "Bad". Den Geburtstag nahm Vorsitzender Norbert Heyting zum Anlass, Eduard Herth zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Von 1989 bis 2001 stand Herth an der Spitze des Ortsvereins „Haus und Grund“.

Norbert Heyting leitet den Ortsverein seit 2001, seit 2004 zusammen mit Rechtsanwalt Larsen Libuda. Heyting hatte anlässlich des „Hundertjährigen“ in alten Unterlagen geblättert, aber, wie er im Gasthaus "Bad" erläuterte, außer einem Kassenbuch ab 1919 kaum Unterlagen gefunden. Mit Hilfe von Stadtarchivar Ludger Beckmann konnte er aber inzwischen eine lückenlose Geschichte des Furtwanger Vereins zusammenstellen.

Ziel auch heute noch aktuell

Glückwünsche des Landesverbands überbrachte der Vorsitzende Jürgen Schrader aus Karlsruhe. Man habe bei der Gründung 1919 Wert gelegt auf „ein vernünftiges Miteinander von Mieter und Vermieter“. Dieses Ziel sei auch heute noch aktuell, betonte Schrader. Dass der Markt nicht funktioniert, sei auf Politikversagen zurückzuführen. Die Nachfrage nach Wohnungen steigt vor allem in den Ballungszentren. Allein der Bau neuer Wohnungen würde die Situation verbessern, Regulierungen wie die Mietpreisbremse schaffen keine neuen Wohnungen. Zwei Drittel aller Mietwohnungen befinden sich nach Schraders Auskunft in Privatbesitz, und man müsse die Eigentümer motivieren, anstatt sie zu verschrecken.

Studenten bestimmen den Wohnungsmarkt

Auch der Furtwanger Bürgermeister Josef Herdner gratulierte dem Verein zum hundertjährigen Bestehen. Er hob ebenfalls auf das „vernünftige Miteinander“ ab, das heute so aktuell sei wie bei der Vereinsgründung. Das starke Gefälle zwischen Stadt und Land auf dem Wohnungsmarkt sprach Herdner an. Die Furtwanger Situation sei vor allem durch rund 2000 Studenten geprägt, die in der näheren Umgebung Wohnraum suchen.

Der Bürgermeister berichtete, dass derzeit einige total veraltete Bebauungspläne überarbeitet werden. Dabei beklagte er die komplexe Bürokratie, die Ausweisung neuer Baugebiete werde immer schwieriger. Die Stadt wolle zwar Bauwillige unterstützen, aber „wir können nicht so schnell reagieren wie es notwendig wäre“.

Norbert Heyting stimmte der Analyse des Bürgermeisters zu und sprach die Schwierigkeiten von Familien bei der Wohnungssuche an. Denn „viele Eigentümer vermieten lieber an Studenten“.