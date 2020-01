Normalerweise sorgen historische alte Fahrzeuge für ehrfürchtiges Staunen, zumindest bei Oldtimer-Liebhabern. Dazu zählen sicherlich nicht die unbekannten Täter, die bereits Ende vergangenen Jahres einen alten Porsche 924 in Hammereisenbach total verwüstet haben. Das Fahrzeug war zur Aufbereitung und ohne Zulassung hinter einer Halle in der Straße Pulvermatte in Hammereisenbach abgestellt.

Die Unbekannten schlugen nach Angaben der Polizei an dem Wagen die Scheiben ein, beschädigten mit Eindellungen die Karosserie des Porsches und zerstachen Sitze und Reifen. Durch die sinnlose Zerstörungswut entstand an dem Wagen rund 10 000 Euro Totalschaden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 28. und 30. Dezember.

Die Polizei Furtwangen (07723 92948-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet dringend um Zeugenhinweise.