von Jürgen Liebau

Bestattungen wie in einem Friedwald? Nicht ganz, aber schon so ähnlich, denn das Urnengrab unter dem Baum stößt in Furtwangen auf immer mehr Interesse. Das bestätigt Hauptamtsleiter Marcel Schneider auf Anfrage unserer Zeitung. So wurden seit Anlegung des neuen Urnengrabfeldes dort bereits fünf Bestattungen vorgenommen. Und es gibt Anfragen von Bürgern, die weiteres Interesse bekunden.

Neues Urnengrabfeld

Anonyme Urnengräber sind aus den sogenannten Friedwäldern bekannt. Während allerdings dort meist eine einzelne Urne unter einem Baum vergraben wird, ist das in Furtwangen nicht möglich, denn so viele Bäume wie in einem Wald kann es auf dem Friedhof naturgemäß nicht geben. Aber die Alternative, die angeboten wird, ist ähnlich.

27 Grabstätten im Kreis

Bei der neuen Bestattungsform handelt es sich um sogenannte Urnen-Erdröhren. Es gibt zwei Ausführungen. Die ersten werden in mit Schotter ausgelegten Kreisen verlegt. Jeweils 27 Grabstätten können so im Kreis untergebracht werden. Nur ein kleiner Grabstein ist über der Erdröhre mit der Urne vorgesehen. Auf Blumenschmuck oder Bepflanzung wie beim klassischen Urnengrab wird verzichtet. In der zweiten Variante kommt nun der Baum ins Spiel. Denn innerhalb dieser Kreise gibt es jeweils eine mit Mulch bedeckte Freifläche unter einem Baum. Auf dieser Fläche kann man sich anonym bestatten lassen. Eine Kennzeichnung oder Markierung ist nicht vorgesehen.

Die Kosten

Für die Herstellung eines Urnenerdgrabes erhebt die Stadt eine Gebühr von 215 Euro, ein Erdgrab für Verstorbene über zehn Jahren kostet dagegen 810 Euro. Wer seine Urne anonym im Rasenfeld vergraben lassen will, bezahlt 120 Euro, die Bestattung in der Urnenwand kostet 105 Euro. Dazu kommen noch Kosten für Träger und Friedhofsordner von 40 Euro pro Stunde. Schließlich kommen noch die Nutzungs-Gebühren hinzu, die die Stadt erhebt.

Für ein klassisches Reihengrab für den Sarg bezahlt man auf den Friedhöfen Schönenbach, Neukirch, Rohrbach und Linach einmalig 1300 Euro. Das Urneneinzelgrab auf dem Furtwanger Friedhof schlägt mit 650 Euro zu Buche. Für einen Stelenplatz sind 950 Euro fällig. Wer sich nach dem Tod einäschern lassen will, für den kommen auch noch Kosten für das Krematorium und die Überführung dorthin hinzu. Über diese Kosten und das weitere Verfahren kann natürlich jedes Bestattungsunternehmen umfassend informieren.

Wer sich die komplette Gebührenordnung für den Friedhof ansehen will, der wird auf der Homepage der Stadt Furtwangen fündig.

Informationen im Internet:

http://www.furtwangen.de