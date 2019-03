von Hansjörg Hall

Furtwangen – Die Nacht der Nächte am Gschmutzige Dunschdig Obe in Furtwangen zog nicht nur Einheimische an. Viele auswärtigen Gäste kamen, um zu feiern. Auffallend die vielen kleinen, bunt und schön maskierten und verkleideten Gruppen. In zivil traut sich schon keiner mehr in das bunt gemischte Narrenvolk.

Der Gschmutzige Dunschdig ist auch immer ein Treffpunkt für die Lumpe, also die Heimatlosen in unserer digitalisierten Gesellschaft. An denen fehlte es nicht an diesem Abend. Da gibt es seit Jahrzehnten eine Gruppe, die noch keines dieses ungewöhnlichen und völlig unorganisierten fastnächtlichen Treibens versäumte. Und sie zogen wieder zu siebt durch Lokale und Spelunken.

Für diese Wirtshaustour war als Treffpunkt das "Bierkaffee" in der Baumannstraße angesagt, wo gegen 21 Uhr noch reichlich Platz war. Allerdings floss das Bier nur zögerlich im Verhältnis zu den Gästen. Neben an in der „Badewanne“ unendlich viel Platz, so dass der Hahn nur tröpfelte und in der Wanne für beiderlei Geschlecht noch reichlich Platz war. Dann aber schon einen Stock höher herrschte enger Körperkontakt. Eine weibliche Malerkolonne verklebte den „Alten“ kurzerhand mit Tesakrepp das Mundwerk und aus war’s mit all dem, was man mit diesem menschlichen Werkzeug unternehmen kann.

Weiter zog die Karawane an „Zegos“ Bistro vorbei. Beim „Huy“ war schon das Licht abgeknipst und ein Blick ins Zelt des KSK auf dem Gerwigplatz zeigt auf, dass dort die Jugend die Arena beim Tanz füllte.

Ein „gigantische Auswahl“ an Kneipen gab es dann rund um den mit lebensfrohen Narren gefüllten Marktplatz. Der Ratskeller, auch Grotte genannt, wurde angepeilt, aber der Durchmarsch bis zur Theke funktionierte nur nach dem Film „Einer kam durch“. Doch das reichte, denn dieser schleppte den abermals benötigten Gerstensaft an.

Ein unaufhörlicher Strom von Närrinnen – auch einzelne Narren waren darunter – zwängte sich treppab und treppauf in die Katakombe des Rathauses. Hunger kündigte sich im Magen der Lumpen an und ein Erkundungstrupp hatte schon Tage zuvor beim Ochsenwirt sich informiert, ob nach Jahren des Dämmerschlafes an Fasnacht dort wieder Einlass gewährt wird. Und siehe da, das Lokal war gerammelt voll, nur die innere Ochsentreppe war menschenleer.

Und so konnte die Lumpenschar, die immer das Vesper im Rucksack mitführt, an diesem traditionellen Ort urige Zustände feiern. Und die Rucksäcke waren so gut gefüllt, so dass noch einige Mitesser versorgt werden konnten, darunter auch der Wirt persönlich. Er äußerte sich anschließend löblich über die gute Auswahl beim Einkauf des Lumpenpacks.

Zwischenzeitlich war es weit nach Mitternacht und es hatte sich rumgesprochen, dass der „Rössle-Keller“ wieder offen hat. Da war Ellenbogenarbeit schon vor der Tür erforderlich, um an ein Bier zu kommen. In der „Alten Färbe“ war es dann wieder erträglicher. Dort war es schon fast zu ruhig, denn ein weniger standhafter Narr machte schon in einer Ecke ein Nickerchen. Aber auch die Lumpenrunde hatte schon einiges intus und auch bei ihnen kündigte sich Bettschwere an. Der Heimweg jedes Einzelnen wurde dann vom Regen „versüßt“.