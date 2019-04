Horst Siedle ist tot. Der Unternehmer aus Furtwangen starb in der Nacht zu Freitag 80-Jährig.

Sein Wirken hinterlässt in der Region Spuren. Unter anderem hilft die nach ihm benannte Stiftung unbürokratisch bei sozialen Projekten der Region.

Siedle wurde mit Türklingelsystemen weltweit bekannt. Die Produkte sind in Los Angeles ebenso an Alt- und Neubauten zu sehen wie in Singapur und Sydney.

Die Firma wurde von einem Vorfahren vor über 250 Jahren gegründet. Mit Horst Siedles Eintritt in die Firma 1957 begann die Weltkarriere der Firma.