von Markus Reuter

Die Sportwoche der Sportfreunde Schönenbach bot wieder allerlei Unterhaltung übers Wochenende, nicht nur fußballerisch. Auch Malleparty und die Wälder-Kult-Kneipen-Party standen auf dem Programm. Am Montag wird unter anderem zum Handwerkervesper eingeladen.

Das Piratenspiel bei der Wälder-Party sorgt erneut für Gaudi. Bilder: Sportfreunde (3) | Bild: Sportfreunde

Es war die 41. Auflage der Sportwoche, bei der der Fußball im Mittelpunkt stand. So gab es am Freitagabend den Bregtäler Elfmetercup, an dem sich zwölf Mannschaften beteiligten. Nach spannenden Begegnungen errang das Team Wopf den ersten Platz, auf den zweiten Rang folgten die Eurofighters, und Platz 3 erreichte Gryffindor. Am Freitagabend war außerdem Malle-Party angesagt. Es sei ein voller Erfolg gewesen, freut sich der Vorsitzende Horst Hettich: „Das Zelt war voll.“ Es gab vier Themen-Bars, so dass man sich wie auf „Malle“ fühlen konnte. Gäste konnten sich außerdem Malle-T-Shirts ergattern. Ein DJ sorgte für die passende Musik.

Bild: Bartler Wilhelm

Auch Samstag flog der Fußball wieder übers Spielfeld, sei es beim F-Jugend-Turnier des Bezirks Schwarzwald oder bei den E-Junioren der SG Oberes Bregtal und des FC Vöhrenbach. In einem weiteren Spiel traten die B-Junioren der SG Oberes Bregtal an.

Schönenbach Bilder von der der „Malle-Party“ des Sportvereins Schönenbach Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem wurde zum dritten Vereins-Elfmetercup am Samstagabend eingeladen, an dem sich zehn Mannschaften beteiligten. Ganz vorne platzierte sich dabei die Mannschaft der Stadtkapelle Furtwangen, es folgte das Team des Musikvereins Schönenbach, den dritten Rang erreichte die TTG Furtwangen.

Hinten die siegreiche Mannschaft Team Wopf, vorne der unterlegene Finalist Eurofighters. | Bild: Sportfreunde

Die siegreiche Mannschaft Stadtkapelle Furtwangen, vorne der unterlegene Finalist Musikverein Schönenbach. | Bild: Sportfreunde

Am Samstagabend drehte sich wieder alles um die ehemaligen Kult-Kneipen rund um das Bregtal. Bei der Wälder-Kult-Kneipen-Party sorgten Musik und entsprechende Bars und Locations wie Melle, Schwert, Holzwurm und Waldpeter für das richtige Ambiente. An den unterschiedlichen Bars konnte man sich bei Kultgetränken an die guten alten Zeiten erinnern. Auch die Wälder-Kult-Kneipen-Party wertet Hettich als Erfolg. Das Zelt sei jedoch nicht ganz voll gewesen wie im Vorjahr, vermutlich weil es in der Umgebung viele andere Veranstaltungen gegeben habe. „Aber alle, die kamen, waren sehr begeistert und kommen sicher wieder im nächsten Jahr“, meint Hettich. Zum zweiten Mal habe es nach Mitternacht auch das bekannte Piratenspiel gegeben. DJ Manne und Dieter sorgten wie gewohnt für die passende Musik.

Bild: Sportfreunde

Der Sonntag startete mit einem Frühschoppenkonzert des Schönenbacher Musikvereins. Die Bevölkerung war zum Mittagstisch eingeladen. Sportlich ging es aber auch am Sonntag weiter.

Bild: Bartler Wilhelm

Am Montag lockt zum Abschluss das Handwerkvesper. Beginn ist um 16 Uhr. Als sportliche Einlage ist ab 18.30 Uhr das Spiel der AH-SG Schönenbach-Furtwangen-Vöhrenbach gegen den SV Eisenbach zu sehen. Gegen 20 Uhr folgt die Verlosung der Tombola.