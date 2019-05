von Stefan Heimpel

Zur Kommunalwahl hatte die Unabhängige Liste (UL) mit mehreren Kandidaten zu einem Gespräch eingeladen, um die aktuellen Positionen vorzustellen. Dabei macht die Gruppierung deutlich, dass sie schon seit Jahrzehnten für eine „ökologisch verträgliche und nachhaltige Kommunalpolitik“ in Furtwangen stehe, aktuell mit drei Gemeinderäten. Stolz ist man bei der UL außerdem darauf, dass die Kandidatenliste paritätisch besetzt ist, also mit ebenso viel Männern wie Frauen.

Flächenverbrauch verringern

Neun Stichworte kennzeichnen die Aspekte der geplanten Kommunalpolitik. Mit dem Thema „Grün“ mache die UL ihre umweltverträgliche und nachhaltige Kommunalpolitik deutlich. Dazu gehörten alternative Energien wie die Windenergie genauso wie eine Minimierung des Flächenverbrauchs in der Stadt und die Unterstützung für die Landwirtschaft, vor allem auch im Bio-Bereich.

Innenstadt entschleunigen

Beim Thema „Familienfreundlich“ gehe es um die Schaffung von Mietwohnungen und um eine Entschleunigung der Innenstadt (Tempo 30). Auch über ein Kulturzentrum als Begegnungsstätte, Heimat für Vereine und Ort für Veranstaltungen solle nachgedacht werden. Als „Zukunft“ sieht die UL vor allem auch die Jugend und ihre schulische Ausbildung. Daher sei es notwendig, die Schulen entsprechend zu sanieren, aktuell mit dem klaren Schwerpunkt OHG. Außerdem will die UL die derzeitigen Schulstandorte beibehalten.

Medizinisches Versorgungszentrum

Beim Thema „Gesund“ solle vor allem die Gründung eines medizinischen Versorgungszentrums vorangetrieben werden, um die ärztliche Versorgung in Furtwangen auch zukünftig zu garantieren. Unter dem Aspekt „Mobil“ will man sich um den Nahverkehr kümmern, unter anderem auch einen Anschluss nach Neustadt zum Krankenhaus und der Höllentalbahn. Aber auch der Fußgänger- und Radfahrverkehr müsse stärker berücksichtigt werden.

Schulden im Blick

Weiter soll unter dem Aspekt „Nachhaltig“ ganz besonders die Verschuldung der Stadt im Auge behalten werden, da mit diesen Schulden die Kinder und Enkel belastet würden. Vor allem sollen Schulden nicht für den laufenden Betrieb aufgenommen werden, sondern höchstens für wichtige Projekte wie die Schulen oder auch die Digitalisierung.

Digitalisierung

„Gestalten“ sei ebenfalls von großer Bedeutung, damit die Stadt attraktiv bleibe. So wolle man erreichen, dass bei neuen Gebäuden nachhaltig und ökologisch gebaut werde. Ganz besonders solle die digitale Versorgung intensiv weiter betrieben werden; auch die Außenbereiche und „der letzte Hof“ dürften nicht vergessen werden. Es gelte, entsprechende Chancen zu nutzen, beispielsweise die Leitung nach Rohrbach mit dem Bau eines Radweges zu kombinieren. Ganz besonders gelte es die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben.

Ehrenamt unterstützen

Die Bürger seien in der Stadt „Aktiv“. Hier komme es darauf an, das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen, etwa beim Bregtalbad und beim Bregtallift. Aber auch die Bürgerbeteiligung in der Gemeindepolitik soll gefördert werden, unter anderem durch eine deutlich bessere Information über die Kommunalpolitik.

