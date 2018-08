von Markus Reutter

Derzeit ist die Katzensteigstraße wieder geöffnet und Donauquelle und das Höhengasthaus Kolmenhof wieder gut erreichbar. Doch mit Bangen schaut Gastwirt Christoph Dold auf die erneute Sperrung vom 20. August bis 22. September.

Der Kolmenhof in der Nähe der Donauquelle und dem landschaftlich reizvollen Gebiet am Brend ist ein beliebtes Ziel von Touristen und Gästen aus der Region. Doch die Zufahrt war seit den Straßenarbeiten am Katzensteig mit Baubeginn 2. Juli deutlich erschwert. Wenn die Weglänge üblicherweise von Furtwangen zum Kolmenhof rund sieben Kilometer beträgt, sind es wegen der Umleitung über das Weißenbachtal rund 18,9 Kilometer. Während der Handwerkerferien ist die Katzensteigstraße nun bis 19. August geöffnet und damit der kürzere Zugang zum Kolmenhof wieder möglich.

Trotz verwirrender Umleitungsbeschilderung schaffen es doch einige Gäste zum Kolmenhof. | Bild: Markus Reutter

Nachdem die erste Bauwoche im Juli laut Dold „schrecklich“ verlief und die Gästezahlen wegbrachen, hatte er Kontakt mit dem Landratsamt aufgenommen, um Nachbesserungen zu finden. So stellte der Wirt in Absprache mit der Kreisbehörde mittlerweile zwölf weitere Schilder auf, die den Gästen den Weg zum Kolmenhof noch besser ausweisen. Außerdem richtete das Landratsamt eine Ampelregelung im Bereich Furtwängle ein, wo der Streckenabschnitt unübersichtlich und schmal ist. Damit können auch größere Fahrzeuge wie Reisebusse die Strecke nutzen, meint Dold. Die sonst dort gültigen Verbotsschilder für Fahrzeuge ab einer Breite von 1,80 Meter wurden zugehängt.

Unterstützung durch Stammgäste

Ganz wichtig ist für den Kolmenwirt die Kommunikation mit seinen Gästen, um auf die Umleitung hinzuweisen und um Verständnis zu bitten. Dazu nutzt er auch die sozialen Netzwerke und postet auf Facebook den aktuellen Sachstand. Über 15 000 Mal seien diese Einträge gelesen worden, verweist er auf die Bedeutung dieser Kommunikationsmittel.

Christoph Dold, der Wirt vom Kolmenhof, beklagt negative Auswirkungen der Sperrung der Katzensteigstraße. | Bild: Kolmenhof

Er freut sich sehr über die Rückmeldungen seiner vielen Stammgäste, die ihn gerade in dieser, für den Kolmenhof schwierigen Zeit besuchen kämen, um den Betrieb zu unterstützen.

Zugute kommt ihm auch das „gigantische“ Wetter der vergangenen Wochen. „Wir sind ein Ausflugslokal“, so Dold, das von dem sommerlichen Wetter profitiere. Da nähmen die Leute auch eine längere Anfahrt in Kauf.

Die Sperrung der Katzensteigstraße erschwert auch die Zufahrt zur Donauquelle, die ja unweit des Kolmenhofs liegt. | Bild: Markus Reutter

Dieser Umweg ist momentan und noch bis Ende der Baustellenpause am 19. August nicht nötig, sondern die Zufahrt über den Katzensteig zum Kolmenhof wieder möglich. Da jedoch einige der Umleitungsschilder nach wie vor an den Straßen stehen, gibt es bei den Gästen eine gewisse Ratlosigkeit. „Die Sperrung ist aufgehoben, allerdings wurden auch die Umleitungsschilder in Furtwangen stehen gelassen“, so Dold. „Nun kommt es doch zu Verwirrungen. Vergangenes Wochenende hatten wir mehrere Gäste, die die Umleitungsstrecke wählten, weil sie die Verkehrsführung nicht verstanden haben.“ Deshalb weist Dold ausdrücklich darauf hin, dass die Gäste bis 19. August – entgegen der Umleitungsschilder – auch den Weg über den Katzensteig zum Kolmenhof nutzen können.

Der Aufwand sei zu groß, die Umleitungsschilder während der kurzen Baupause zu entfernen und dann am 20. August wieder aufzustellen, begründet Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes, die Handhabe der Behörde, die Umleitungsschilder stehen zu lassen.

Weitere Bauarbeiten geplant

Spannend wird es für den Kolmenhof auch im nächsten Jahr. Dann soll laut Dold die unmittelbare Zufahrt zum Gasthaus, der Neuweg, saniert werden. Die Bauarbeiten dort sind auf mindestens zwei Wochen angesetzt. Da dann die Zufahrt zum Kolmenhof noch schwerer werden dürfte und auch keine Umleitung möglich ist, hat sich der Wirt frühzeitig um Schadensbegrenzung bemüht und nahm Gespräche mit der Stadt auf. Als Bautermin hat Dold den Mai vorgeschlagen, also vor der Sommerzeit, die beim Kolmenhof Hauptsaison ist. Bürgermeister Josef Herdner habe seine Bereitschaft signalisiert, sich an diesem Termin orientieren zu wollen, freut sich der Kolmenwirt. Doch es liege ja nicht nur am Bürgermeister. Das Vorhaben müsse im Gemeinderat behandelt, die Arbeiten ausgeschrieben und mit den Baufirmen abgestimmt werden. „Wenn einem irgend was an einem funktionierenden Tourismus liegt, dann braucht es ein entsprechendes Engagement“, hofft Dold auf die Unterstützung der am Verfahren Beteiligten.

Da ein Offenhalten des Gasthauses in dieser Zeit wenig Sinn macht, geht der Gastwirt davon aus, dass er den Betrieb während der Arbeiten am Neuweg schließt. Er möchte die Zeit nutzen, um am Kolmenhof zu renovieren und eigene Baumaßnahmen durchzuführen. So plant er unter anderem, den bislang geschotterten Parkplatz zu asphaltieren. Er hofft außerdem, dass die Stadt den schmalen Neuweg etwas breiter macht. Das sei auch für Rettungsfahrzeuge wichtig.

