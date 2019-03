von Stefan Heimpel

Zentraler Punkt in der Sitzung des Schönenbacher Ortschaftsrates war ein Bauantrag für ein großes Industriegebäude. Die Firma AMS Uhren plant ein neues Gebäude, in das dann der gesamte Betrieb umziehen soll. Dafür hatte der Gemeinderat im Januar einen neuen Bebauungsplan für das Gebiet Rohrbacher Matte als neues Gewerbegebiet erstellt, das sich vom Rotenhof her entlang der Landstraße Richtung Rohrbach erstreckt.

Ortsvorsteher erkrankt

Ralph Wehrle hatte als stellvertretender Ortsvorsteher die Leitung dieser Sitzung übernommen, nachdem Ortsvorsteher Hansjörg Hall dies aus gesundheitlichen Gründen nicht tun konnte. Allerdings werde Hall voraussichtlich, so Ralph Wehrle, bereits wieder die nächste Sitzung leiten können.

Uhrenfirma zieht komplett um

Wehrle stellte die Planungen für das neue Fabrikgebäude vor. In dem Gebäude soll im Erdgeschoss der eigentliche Betrieb mit Produktion, Lager und Logistik sowie Verwaltung untergebracht werden. Im Dachgeschoss befinden sich dann ein Archiv, Aufenthalts- und Sanitärräume. Damit kann der komplette Betrieb von seinem aktuellen Standort beim Sportplatz umziehen. Bei dem bisherigen Gebäude gab es keine Erweiterungsmöglichkeiten, und nun hat man sich für einen kompletten Umzug entschieden.

Gebäude 90 auf 33 Meter groß

Die Grundfläche des neuen Industriegebäudes beträgt etwa 3200 Quadratmeter. Entlang der Landstraße wird der Bau etwa 90 Meter lang und 33 Meter breit. Das Gebäude bekommt ein Pultdach und zur Landstraße hin auch überdachte Ladeflächen. Gefordert wurden auch sechs Stellplätze für Mitarbeiter und Besucher, tatsächlich gebaut werden zehn. Die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz sind noch nicht konkret geplant.

Lob für die Optik

Der Ortschaftsrat stand dem Bauvorhaben durchweg positiv gegenüber. So meinte Anja Siedle, dass dieses Gebäude auch durch verschiedene Dachhöhen gut aussehe. Allerdings wurde bei der vorgesehenen Gebäudetiefe von fast 34 Metern die vorgegebene Baugrenze um 40 Zentimeter überschritten, weshalb hierfür eine Befreiung durch den Ortschaftsrat notwendig war. Diese wurde auch ohne weitere Diskussionen befürwortet.