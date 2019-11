Es war eine Premiere – und die war erfolgreich. Über 400 Besucher erlebten am Wochenende in der Furtwanger Festhalle das erste Rockfestival seiner Art. Unter dem Titel „Bock auf Rock“ spielten fünf Band aus der Region abwechselnd auf zwei Bühnen. Der gemischte Stil der Bands kam bei Jung und Alt gut an, berichten die Veranstalter, die Bläserjugend Schönenbach und die Coverrockband Outsiders, hochzufrieden. Alles sei reibungslos gelaufen.

Furtwangen Fünf Bands rocken die Bühne der Furtwanger Festhalle