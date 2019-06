von Stefan Heimpel

Eine herzliche Einladung an die ganzen Furtwanger Bevölkerung ergeht vom türkischen Kulturverein: noch bis zum morgigen Sonntag sind alle zur Kermes bei der Moschee in der Kirnerstraße eingeladen, also zu einem offenen Treffpunkt für die türkische Gemeinde, ebenso wie für die ganze Bevölkerung.

Ins Gespräch kommen

Nicht zuletzt will man hier mit den Mitbürgern, mit denen man schon seit Jahren und Jahrzehnten zusammenlebt, ins Gespräch kommen. Auch Führungen durch die Moschee werden angeboten. Vor allem aber ist dies eine Möglichkeit, viele türkische Spezialitäten zu probieren.

Auf der Speisekarte stehen Manti (gefüllte Teigtaschen mit Joghurt-Soße), Tantuni (gefüllte Teigfladen) oder als süßes Gebäck Baklava.

Und dazu passt dann ein original türkischer Tee aus dem Samowar oder ein türkischer Mokka. Aber auch Kuchen und Torten dürfen nicht fehlen.

Die Kermes beginnt sowohl am heutigen Samstag wie morgen am Sonntag um 11 Uhr und geht bis in die Abendstunden.