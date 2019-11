von Markus Reutter

Wie vom Pressesprecher der Telekom, Niels Hafenrichter, zu erfahren ist, habe das Unternehmen bereits 2015 begonnen, sein Netz umzustellen. „Die neue Technologie basiert auf dem Internet-Protokoll (IP) und ist die technische Voraussetzung für alle schnellen Internetverbindungen und modernen Telefonanschlüsse.“ Bereits 95 Prozent der Telekom-Kunden seien auf die IP-Plattform umgestellt worden. Für Privatkunden solle die Umstellung Ende diesen Jahres abgeschlossen sein, für Geschäftskunden im Jahr 2020.

In einigen Fällen sei der von der Telekom betriebene Glasfaserausbau „beim besten Willen nicht wirtschaftlich zu stemmen“. Allein die Verlegung des Glasfaserkabels koste, durch den erforderlichen Tiefbau, im Schnitt zwischen 50 000 und 70 000 Euro pro Kilometer. Und diese Kosten investiert die Telekom natürlich nicht bei einer sehr geringen Anzahl von Kunden. Sie könne dann „nach dem Wechsel auf die IP-Plattform nicht mehr dieselbe Leistung anbieten wie auf der alten ISDN-Plattform“, räumt Hafenrichter ein. Die am Anschluss vorhandene Bandbreite sei in diesen Fällen zu gering.

Ersatzteile fehlen

„Fakt bleibt: Das IP-Netz ist das Netz der Zukunft, denn es ist die technische Voraussetzung für alle schnellen Internetverbindungen und modernen Telefonanschlüsse“, findet der Pressesprecher. Für das alte ISDN-Netz werde es zudem immer schwieriger, Ersatzteile zu beschaffen. „Ein zuverlässiger Betrieb der alten ISDN-Plattform ist in der Zukunft nicht mehr möglich“, wirbt Hafenrichter um Verständnis.

„Unser Kundenservice berät die jeweiligen Kunden ausführlich zu Alternativen und hilft, eine möglichst passende Kommunikationslösung zu finden. In Furtwangen suchen wir derzeit noch für drei bis vier Kunden nach einer Lösung“, sagt Hafenrichter.

Alternativen

„Uns ist daran gelegen, alle Kunden auf das Netz der Zukunft mitzunehmen. Deshalb bedauern wir es sehr, wenn wir einigen wenigen Kunden an ihrem Anschluss nicht dieselbe Leistung anbieten können wie gewohnt. Wir haben für diese Kunden Alternativen entwickelt, die neben der Telefonie auch einige der von den Kunden gewünschten ISDN-Leistungsmerkmale nachbilden können“, sagt Hafenrichter.

Analog über die Digitalleitung

Eine der Möglichkeiten bestehe in einem IP-basierten Sprachanschluss, der einen bisherigen analogen Anschluss simuliere. Bei diesem sogenannten „MSAN-POTS-Anschluss“ seien zumindest Telefonate möglich. „Leider kann einer Leitung hierbei nur eine einzelne Rufnummer zugeordnet werden“, beschreibt Hafenrichter den Nachteil. Wenn im Kabel entsprechende Reserven frei seien, könnten natürlich mehrere dieser MSAN-POTS-Anschlüsse gebucht werden.

Mobilfunk oder Satellit

Häufig könnten Mobilfunklösungen eine passende Ersatzlösung sein – sowohl für den Internetzugang, als auch für die Sprachtelefonie. „Parallel sind wir in Gesprächen mit einem Satellitenbetreiber, da mit der Satellitentechnologie auch in unterversorgten Gebieten Zugang zum Internet und Fernsehempfang ermöglicht werden kann.“

Hafenrichter sagt: „Es gibt in vielen Fällen eine technische Alternative, die sich jedoch häufig von der bisherigen Lösung unterscheidet. Ob diese Lösungen für die Kunden in Furtwangen passen und von ihnen akzeptiert werden, kann ich heute leider nicht sagen.“