Die Band Couchies gastiert am Freitag, 11. Oktober, ab 20 Uhr in der Kulturfabrik in Furtwangen.

Die Kulturfabrik preist die Band in höchsten Tönen an. Die Couchies seien „der Geheimtipp aus Berlin„ und ihre Auftritte „legendär“. Die Größe der Bühne sei den drei „Ausnahmeswingern“ egal, denn die Show des Trios spult sich vornehmlich von einem Sofa aus ab.

Von dort unterhalten Hank Willis, Geige und Mandoline, Charlene Jean, Gitarre und Gesang, sowie Colt Knarre, Kontrabass, dichtgedrängt die Zuschauer mit teils längst vergessenen Liedern aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts.

„Sie präsentieren sich mit Hillbilly und Swingmusicals, verführerischen Balladen und frechen Songs. Das Ganze untermalt mit flockigen Sprüchen“, heißt es in der Ankündigung. Sich selbst bezeichnen die Künstler als „die Sitzriesen des Swing“, was sie mitbringen, ist laut Veranstalter „die perfekte Kombination von Klamauk und toller Musik“.

Vorverkauf ab 30. September

Der Vorverkauf startet am 30. September bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Furtwangen und Vöhrenbach. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07723/75 56 oder im Internet unter www.kulturfabrik-furtwangen.de.