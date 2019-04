von Jürgen Liebau

Eine Grundsatzentscheidung über die weitere Pflege von inoffiziellen Trampelpfaden soll demnächst der Gemeinderat treffen. Denn praktisch ist er, das bezweifelt keiner, der Trampelpfad an der Martin-Blessing-Straße. Der unbefestigte Weg wird gerne von Schulkindern genutzt, die vom Wohngebiet Kussenhof kommend zu den Schulen an der Ilbenstraße wollen. Aber auch Erwachsene sind darauf unterwegs. Seit Jahrzehnten bessert der städtische Bauhof die provisorischen Treppen immer wieder aus. Das Problem: Das Gelände gehört gar nicht der Stadt, sondern einer Privatperson. Die duldet den Durchgang.

An den Treppenstufen nagt der Zahn der Zeit

Der Technische Ausschuss des Gemeinderates hat sich am Dienstagabend die Sache vor Ort angeschaut. An den hölzernen Treppenstufen hat der Zahn der Zeit genagt. Diese sollten demnächst wieder ausgetauscht werden. Zudem wurden Eisenstangen, die die Stufen stützen, von Unbekannten herausgerissen.

Seit den 70er-Jahren

„Der Trampelpfad ist aus Gewohnheit entstanden“, erklärt Christian Marzahn von der Stadtverwaltung, irgendwann in den 70er-Jahren. Die Frage stelle sich nun, ob der Weg weiterhin von der Stadt gepflegt und saniert werden soll. Wolfgang Kern (FW) wollte wissen, wer im Falle eines Unfalles haftet, vor allem im Winter. Zwar stehe am Wegeingang ein Schild mit dem Hinweis, dass der Weg nicht geräumt und gestreut werde, aber es sei zweifelhaft, ob das im Streitfall nütze. Er schlug vor, die BGV als Versicherung der Stadt zu befragen.

Bis zu 100 Personen am Tag

Thomas Riesle (CDU) schätzt, dass zeitweilig bis zu 100 Personen am Tag den Weg nutzen, vor allem natürlich die Schulkinder. Bürgermeister Josef Herdner gab zu bedenken, dass es im Stadtgebiet noch weitere solcher inoffizieller Wege gebe, die auf privatem Grund verlaufen, zum Beispiel auch vom Kussenhofgebiet zum OHG. Herdner kündigte an, dass der Gemeinderat in einer seiner nächsten Sitzungen eine Grundsatzentscheidung treffen soll, ob diese Trampelpfade von der Stadt weiterhin gepflegt werden sollen oder nicht.