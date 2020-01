von Stefan Heimpel

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der Stadtkapelle Furtwangen, wie in der Hauptversammlung deutlich wurde. Zum einen wurde die neue Satzung der Stadtkapelle vom Gemeinderat verabschiedet, zum anderen gab es einen Dirigentenwechsel von Ulf Schuster zu Timo Hieske, der bereits das Neujahrskonzert 2020 dirigiert hat.

Zu Beginn der Versammlung zeigte sich Vorsitzender Volker Schwer sehr erfreut über das erfolgreiche Neujahrskonzert, dazu habe es viele positive Rückmeldungen der Zuhörer gegeben. Das Konzert habe zudem auch den Musikern Spaß gemacht, der neue Dirigent Timo Hieske habe der Kapelle offensichtlich frischen Wind eingehaucht, fand Schwer.

Probezeit beendet

Nachdem Timo Hieske bereits im Sommer übergangsweise die Leitung der Stadtkapelle übernommen hatte, fand nach einem Probe-Dirigieren Ende September die Wahl statt, bei der Hieske zum neuen Dirigenten der Stadtkapelle gewählt wurde. Diese Wahl musste nun noch einmal von der Hauptversammlung bestätigt werden.

Schriftführerin Stefanie Weiß berichtete über das vergangene Jahr. Das hatte ebenfalls mit einem erfolgreichen Neujahrskonzert begonnen – damals noch unter der Leitung von Ulf Schuster. Es folgten Fasnettermine; auch bei der Verleihung der Narrenschelle im Europapark war die Kapelle wieder dabei, ebenso wie bei zwei Narrentreffen in Wangen und Offenburg. Dazu kamen kirchliche Anlässe wie die Kommunion und Konfirmation, Platzkonzerte auf der Katharinenhöhe oder gemeinsam mit der Jugendkapelle auf dem Marktplatz und neu beim Bergstüble.

Nachbarschaftshilfe unter Musikern

Gefordert war die Furtwanger Stadtkapelle auch beim Jubiläum der Nachbarn aus Vöhrenbach. Dazu gehörte die Teilnahme am Blasmusikabend, am großen Festumzug am Sonntag und auch ein Arbeitseinsatz für die Stadtkapelle Vöhrenbach. Darüber hinaus gab es viele weitere Aktivitäten wie die Beteiligung am Trödlermarkt, eine närrische Probe unter dem Motto „Hollywood“ oder eine Maientour.

65 Proben absolviert

Insgesamt absolvierte die Stadtkapelle 65 Proben, zwei Registerproben und 27 Auftritte. Aktuell besteht die Kapelle aus 47 aktiven Musikern. Für guten Probenbesuch mit einem Römer ausgezeichnet wurde Annika Burgbacher.

Dirigent Hieske dankte den Musikern für das gelungene Neujahrskonzert, das viel Potenzial gezeigt habe. Er hoffe nun auf eine deutliche Steigerung des Probenbesuches von aktuell 70 Prozent, wie es sich aber in den letzten Proben bereits angedeutet habe. Dann sei auch musikalisch mehr herausholen.

Neuorientierung nach dem Jubiläum

Bei der Entlastung des Vorstands meinte Bürgermeister Josef Herdner, dass das vergangene Jahr vor allem auch dadurch geprägt gewesen sei, dass es das Jahr nach dem großen Jubiläum war, in dem man sich in verschiedenen Bereichen wieder neu orientiert. Sein Dank galt der Kapelle für das gelungene Neujahrskonzert.

Herdner lobte ausdrücklich den sehr guten Probenbesuch der Jugendkapelle mit 83 Prozent, das könnten sich auch die Musiker der Stadtkapelle zum Vorbild nehmen. Den Dirigenten Hieske bezeichnete er als zielstrebig, und auch bei den Musikern sei offensichtlich die entsprechende Motivation vorhanden. Ein besonderer Dank galt der Kapelle auch für die offiziellen Auftritte, die sie für die Stadt wahrnehme: „Die Stadtkapelle ist da, wenn man sie braucht!“