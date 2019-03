von Stefan Heimpel

Pünktlich um 19 Uhr am Abend des Aschermittwochs setzte sich der Zug der Trauergäste an der „Alten Färbe“ in Bewegung. Dazu erklang der Narrenmarsch, allerdings in einer besonders traurigen Version. Die Narren selbst hatten alle schwarze Kleider an und Taschentücher einer Hand, um die Tränenflut aufzufangen.

Christof Winker springt für Roland Wehrle ein

Am Narrenbrunnen ergriff das Christof Winker, der ehemalige Zunftmeister, das Wort. Seit nunmehr 45 Jahren findet in Furtwangen diese Geldbeutelwäsche statt. Allerdings musste er nun diese Aufgabe übernehmen, da Narrenpräsident Roland Wehrle, der sonst eigentlich immer diese Ansprache hielt, erkrankt auf dem Sofa liege.

Narrenbrunnen soll bald leuchten

Erfreulich sei, dass wenigstens der Brunnen mit Schwarzwaldwasser laufe. Er wünschte sich aber auch, „dass bald mol leuchtesch in der Nacht!“ Denn im vergangenen Jahr konnten schon 5000 Euro für die Beleuchtung gesammelt werden, aber noch immer leuchtet es hier nicht. Doch er sei zuversichtlich dass der Brunnen bald farbenfroh erstrahle.

"Mensch, war doch unsre Fasnet schee!"

Christof Winker hielt noch einen Rückblick auf die verschiedenen Ereignisse der Fasnet, die durchweg gelungen waren: „Mensch, war doch unsre Fasnet schee!“ Nicht zuletzt das Porträt der Furtwanger Fasnet im SWR-Fernsehen sei ein weiteres Highlight gewesen.

Geldbeutelwäsche unter großem Jammern

Nachdem Bürgermeister Herdner von Zunftmeister Dirk Friese endlich den Rathausschlüssel wieder erhalten hatte, konnten die Narren ihre über Fasnet geleerten Geldbeutel unter großem Jammern im Brunnen waschen. Doch das sei nicht das Ende, so Winker: „Es goht degege. In 9125 Stunden stehen wir zum Usriefe der neuen Fasnet hier!“

Narrenbaum gefällt und versteigert

Schließlich ging es auf dem Marktplatz. Hier übernahmen es die Narrenbaumsetzer, die vor knapp drei Wochen der Narrenbaum aufgestellt hatten, ihn fachgerecht zu fällen. Er wurde dann versteigert: Glücklicher Besitzer des Narrenbaums mit viel Holz ist Stefan Schonhardt für einen Versteigerungserlös von 120 Euro.