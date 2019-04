von Siegfried Kouba

Große Dinge werfen ihre Schatten voraus: Im kommenden Jahr besteht der Tennisclub Furtwangen seit 100 Jahren. Grund genug also zum Feiern, sich zu präsentieren und für den Tennissport zu werben.

Am Wochen­ende 24./25. Juli 2020 ist es soweit sein. Am Freitag gibt es einen offiziellen Festakt mit anschließender Party in einem Festzelt auf dem vereinseigenen Gelände. Der Samstag ist als Tag der offenen Tür gedacht. Das Programm bietet Unterhaltung und sportliche Aktionen. Für Kinderattraktionen wird gesorgt, und zur Bereicherung stehen Turniere für Betriebe und Vereine an, wobei niemand ein Profi sein muss.

Gerade Anfänger oder Sportinteressierte, die einmal in die besondere Sparte hineinschnuppern wollen, sind gefragt. Ein Demonstrations-Match soll den Besuchern Vorhand, Rückhand, Aufschlag oder Ballrotation und Schmetterball näher bringen. Alles muss vorbereitet werden, eifrige Kollegen des Vorsitzenden Klaus Rapp stehen schon in den Startlöchern.

Albert Mayer erstellt Festschrift

Edgar Rieder und Wolfgang Hör mit einem rund 15-köpfigen Gremium werden die Organisation planen, wozu die Besorgung eines Festzeltes, die Suche von Sponsoren, die Abwicklung der Bewirtung, Gewinnspiele und das gesamte Rahmenprogramm gehören. Eine Festschrift, die die Chronik des Vereins dokumentiert, wird Albert Meyer erstellen.

Derzeit zählt der Verein rund 150 Mitglieder. Gespielt wird auf fünf Turnier-Plätzen mit jeweils 23,77 Metern Länge und 8,3 Metern Breite bei Einzelspielen (ein Spieler gegen einen anderen). Beim Doppel erhöht sich die Breite auf 10,97 Meter. Die „krummen“ Zahlen rühren von der Berechnung nach dem englischen Fuß her. Die genormte Größe der Anlage ermöglichen offizielle Turniere und Punktspiele.

Anfang Mai wird Saison eröffnet

Momentan werden alle Plätze auf Vordermann gebracht. Ziegelsand wird aufgelegt und mit einem Courtfix eingeschlemmt, was für hervorragende Spielvoraussetzungen sorgt. Anfang Mai wird die Saison eröffnet, und ab dem 15. Mai bietet Klaus Rapp jeweils mittwochs ab 16 Uhr Training für Kinder und Jugendliche an. Ab 17,30 Uhr können potentielle Neumitglieder und interessierte Erwachsene trainieren.

Was jetzt hoch professionell erscheint, kam im Gründungsjahr 1920 noch recht bescheiden daher. Damals fand am 16. April mit acht jungen Leuten die Gründung der Tennisvereinigung Furtwangen statt.

Kurt Siedle erste Vorsitzende

Kurt Siedle wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt, ein Tennisplatz wurde auf dem Gelände der Firma Wohlmuth (jetzt Reiner) in der Schulstraße gefunden. Ein Jahr später musste man in die Bregstraße (Gelände der Aral-Tankstelle) umsiedeln.

Regen Austausch gab es mit umliegenden Vereinen und man trat dem Tennis-Verband Schwarzwald bei. Der Verein wuchs und 1926 musste wieder ein neuer Platz gefunden werden. Im Jubeljahr 1970 gab Professor Julius Lehmann nach 18 Jahren den Vorsitz an den Mediziner Josef Scherer ab.

Die Erfolgsgeschichte ging weiter, bis man Anfang der 1970er-Jahre das neue Gelände im Schönenbacher Sonnengrund fand, wo fünf Mannschaften dem weißen Sport frönen können.