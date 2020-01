von Stefan Heimpel

Unter neuen Konditionen und erstmals mit dem FC 07 Furtwangen als Veranstalter fand auch in diesem Jahr wieder das Fußball-Hallenturnier für Betriebsmannschaften im oberen Bregtal statt. Turniersieger wurde die Mannschaft Ganter I.

Lange Tradition

Eine lange Tradition hat dieses Fußballturnier für Betriebsmannschaften. Inzwischen war es die 49. Auflage dieses Turniers, das zuerst von Adolf Wehrle und später von der Schiedsrichtergruppe Bregtal organisiert wurde. Veranstalter war der Arbeitskreis der Industrie, der auch den Wanderpokal zur Verfügung stellte. Nun ergab sich eine Änderung, da aus verschiedenen, auch rechtlichen Gründen die Schiedsrichtergruppe Bregtal dieses Turnier nicht mehr durchführen kann. Auch der Arbeitskreis der Industrie war nicht mehr beteiligt.

Kurzfristiger Wechsel

Kurzfristig waren die Schiedsrichter daher zum Jahresende 2019 auf der Suche nach einem neuen Ausrichter. Nach internen Beratungen entschloss sich der FC 07 Furtwangen, das Turnier der Betriebsmannschaften 2020 auszurichten. Mit Helmut Lubenow wurde auch ein Organisator gefunden. Es war alles sehr kurzfristig, so Helmut Lubenow, aber das Turnier lief reibungslos ab. Auch genügend Helfer fanden sich in den Reihen des FC. Neben zwei Mannschaften für den Aufbau und den Abbau waren am Wettkampftag für die Organisation und Bewirtung weitere zehn Helfer notwendig. Ausgespielt wurde der Wanderpokal der Industrie, die übrigen Pokale wurden vom FC 07 zur Verfügung gestellt. Mit 14 beteiligten Mannschaften, was auch den bisherigen Turnieren entsprach, war man wieder sehr zufrieden.

In zwei Gruppen gespielt

Gespielt wurde in zwei Gruppen. Dabei achtete man darauf, dass die erste und zweite Mannschaften der verschiedenen Betriebe in der Vorrunde in verschiedenen Gruppen spielten. Die beiden besten Mannschaften der beiden Gruppen spielten um den Einzug ins Finale. Sieger der Gruppe A war EDS Dold, das aber im Halbfinale dem Zweiten der Gruppe B, Ganter I, mit 2:3 Toren unterlag. Der Sieger der Gruppe B, Wehrle I, besiegte den Zweiten der Gruppe A, Rena, mit 1:0 Toren. Beim Spiel um Platz drei war schließlich EDS Dold erfolgreich um besiegte Rena mit 2:1 Toren.

Spannendes Finale

Besonders interessant war das Finale, denn hier standen sich mit Wehrle I und Ganter I die beiden Erstplatzierten der Gruppe B noch einmal gegenüber. In der Vorrunde hatte Wehrle I mit 1:0 Toren über Ganter I gesiegt. Wehrle I war in der Vorrunde auch in allen sechs Spielen Gruppensieger geworden vor Ganter I, die lediglich gegen Wehrle I verloren hatten. Im Finale standen sich diese beiden Mannschaften noch einmal gegenüber. Und hier war Ganter I dann erfolgreicher und besiegte Wehrle I mit 2:0 Toren und gewann damit den Wanderpokal.

Die Platzierungen

Die Rangfolge der Mannschaften: 1. Ganter I, 2. Wehrle I, 3. EDS Dold, 4. Rena, 5. BKS Ketterer, 6. Druckguss Ketterer I, 7. Scherzinger Pumpen, 8. Ganter II, 9. Koepfer I, 10. Lisi Automotive, 11. Druckguss Ketterer II, 12. Ernst Reiner, 13. Wehrle II und 14. Koepfer II.