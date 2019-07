von Christa Hajek

Zum zweiten Mal lud der Verein Bregtalbad in dieser Freibadsaison zum Happy Friday ein, und auch dieses Mal war der Abend ein Erfolg. Das Gedränge war nicht so groß wie eine Woche zuvor, dafür ging es an dem freundlichen Sommerabend aber deutlich gelassener zu. Für Musik unter dem Motto „Oldies but Goldies“ sorgten die DJs Dieter Disch und Manfred Nopper, die Musik aus den 80er und 90er Jahren auflegten.

Die Tanzgruppe des Turnvereins erfreut im Bregtalbad mit ihrer flotten Darbietung. | Bild: Christa Hajek

Anregender Tanz

Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Tanzgruppe „One2Steps“. Die Tänzerinnen des Turnvereins unter der Regie von Moni Puchinger hatten sich in Rettungsschwimmerinnen verwandelt und führten im Bregtalbad einen heiteren Tanz vor, der von den Zuschauern mit viel Beifall bedacht wurde. Der Tanz regte so manchen Gast an, später zur Disco-Musik selbst die Tanzfläche zu erobern. Der Verein Bregtalbad mit vielen Helfern versorgte die Besucher mit Cocktails, Häppchen oder anderen Genüssen.

Discomusik legen Dieter Disch (links) und Manfred Nopper auf. | Bild: Christa Hajek

Sponsorenschwimmen bringt 650 Euro

Eher im Hintergrund lief das Sponsorenschwimmen ab, zu dem die DLRG-Jugend eingeladen hatte. Die Jugendvorsitzende Carina Hettich zeigte sich mit der Resonanz sehr zufrieden. 26 Teilnehmer wurden gezählt, die über 500 Bahnen durch das Schwimmbecken zogen. Von sechsjährigen Kindern bis hin zu älteren Stammschwimmern reichte das Altersspektrum, die Zeit spielte beim Schwimmen keine Rolle. Die Sponsoren – manchmal waren es die Schwimmer selbst, manchmal auch Oma, Opa oder andere Gönner – zahlten pro Bahn einen selbst festgelegten Beitrag. Rund 650 Euro kamen so in die Kasse der DLRG-Jugend. Das Sponsorenschwimmen veranstaltete die DLRG zum ersten Mal und zeigte sich mit der Resonanz sehr zufrieden.