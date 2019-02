von Stefan Heimpel

Ein volles Haus hatte einmal mehr die Hexengilde Furtwangen bei ihrem traditionellen Hexenball in der Festhalle. Nach dem Ausrufen am Nachmittag (siehe vorherige Seite) war dies nun die erste Saalveranstaltung der diesjährigen Fasnet. Auf dem Programm standen auch wieder verschiedene Tanz-Darbietungen mit dem krönenden Abschluss durch das Männerballett der Hexen.

Den Auftakt bildete traditionell der Einzug der Zunft. In diesem Jahr wurde die Zunft dabei sogar durch die Stadtkapelle begleitet, die dann auch nach der offiziellen Begrüßung noch mit einigen Musikstücken wie dem Male-Walzer und ähnlichem für Stimmung sorgten.

Schweißtreibend ist die Darbietung des Männerballetts der Hexen mit seinem Tanz auf dem Trampolin. Bilder: Stefan Heimpel | Bild: Stefan Heimpel

Aber nicht nur die Mitglieder der Narrenzunft konnte Hexenmeister Markus Kuner begrüßen, auch einige weitere Gruppierungen waren zu Gast, so die Hohdäler Weihermale aus Furtwangen und aus Rohrbach die Kohlebrenner. Ein Grußwort kam im Übrigen auch von Meister Dirk Friese.

Besuch aus Friedrichshafen

Weitere Gäste waren die Brigach-Hexen aus Donaueschingen und vor allem dann das Männerballett der Buchhorn-Hexen aus Friedrichshafen, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Schon mehrfach war das Männerballett zum Höhentraining vor der Fasnet in Furtwangen zu Gast, in diesem Jahr klappte es nun auch mit einem Auftritt. Mit einem flotten Tanz unterhielten sie das Publikum und erhielten viel Beifall. Gerade der Hüftschwung dieser „Zuckerpuppen aus der Bauchtanzgruppe“ sorgten hier für Begeisterung im Saal, sodass das Publikum dann auch eine Zugabe forderte.

Auch noch einige weitere Tanzgruppen waren zu Gast in der Festhalle und unterhielten das Publikum. „I like the Flowers“ erklang unter anderem zum Tanz der Gruppe Freizeitbrüder, die dann auch passend als Blümchen mit ihrem Gärtner auftraten.

Auch chinesischer Kampfsport ist Thema beim Hexenball. Im Bild die Tanzgruppe Release des Turnvereins unter der Leitung von Simone Puchinger. | Bild: Stefan Heimpel

Gleich mit drei Tanzgruppen des Furtwanger Turnvereins war Simone Puchinger bei den Hexen zu Gast. Den Auftakt bildete hier die Gruppe Release, die in ihren fern-asiatischen Tanz sogar Kampfsportelemente eingebaut hatte. Sportliches Freizeitvergnügen, unter anderem im Bad, war das Thema beim Tanz der Gruppe One 2 Step, auch eine Zugabe wurde dann geboten. Und schließlich gab es Besuch aus dem Weltall mit dem futuristischen Tanz und entsprechendem Outfit der Dance Devilz.

Effektvolle Tänze

Schließlich kamen auch noch zwei Tanzgruppen der Hexengilde selbst. In aufwendigen Kostümen ging es noch einmal nach Fernost, wo das Damenballett der Hexen als Chinesinnen einen Tanz aufführte. Dieser war besonders wirkungsvoll auch durch die Szenen mit den beleuchteten Papierschirmen. Erneut forderte das Publikum für den effektvollen Tanz eine Zugabe.

Zugaben gefordert

Und schließlich kam das lange erwartete Männerballett der Hexen, in diesem Jahr mit einem sehr schweißtreibenden Tanz. Denn getanzt wurde hier vor allem auf dem Trampolin mit sehr effektvollen Figuren. Das Publikum war hier so begeistert, dass zum Ende des Programms gleich noch einmal zwei Zugaben gegeben werden mussten.

Nach dem offiziellen Finale und dem Dank von Hexenmeister Markus Kuner an die verschiedenen Mitwirkenden ging es dann weiter mit flotter Musik, präsentiert von DJ Mika.