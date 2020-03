von Richard Schuster

„Der Wald stellt derzeit eine große Herausforderung dar“, sagte Bernhard Bolkart, Vizepräsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), auf der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Neukirch, die im Hotel „Ochsen“ stattfand.

Misere des gesamten Berufsstandes

Bolkart brachte in seiner Rede nicht nur die speziellen Probleme der Schwarzwaldbauern deutlich auf den Punkt. Er thematisierte auch die Misere des gesamten Berufsstandes: Grundsätzlich gesprochen sei es so, dass die Bauern für ihre hochwertigen Erzeugnisse oft keinen fairen Gegenwert am Markt erzielen würden.

Kampagnenfähigkeit verbessern

Zusätzlich werde die Landwirtschaft aber immer häufiger beim Klima- und Naturschutz als Sündenbock missbraucht, was bei den Bauern verständlicherweise für Frust sorge. „Es fehlt einfach die gesellschaftlichen Anerkennung für das, was wir tun“, so Bolkart. Der Vizepräsident äußerte aber auch Selbstkritik: Die Landwirte müssten wirkungsvoller für ihre Anliegen kämpfen und endlich ihre Kampagnenfähigkeit verbessern.

Nicht zu übersehen sind die Schäden, die die jüngsten Stürme verursacht haben. Das Bild zeigt einen baumlosen Hang am Niegenhirschwald in Furtwangen. | Bild: Jürgen Liebau

Ähnlich äußerte sich zu Beginn der Versammlung auch der erste Vorsitzende des Vereins, Bernhard Burger, in seinem Tätigkeitsbericht. Auch er zählte zahlreiche Probleme der Bauern auf, wie etwa Trockenheit, Futterknappheit, Sturm Sabine, verfallende Preise am Markt und natürlich die vielen Verbote, Erlasse und Knebelungen der Politik sowie eine ausufernde Bürokratie.

Merkel-Treffen nur eine „Show-Veranstaltung“

Das Krisentreffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Vertretern des Lebensmittelhandels in Berlin nannte Burger eine „Show-Veranstaltung“, die den Bauern nichts gebracht habe.

Wird der Ortsverein weiter bestehen?

Derzeit seien im BLHV-Ortsverein Neukirch noch 26 Mitglieder eingetragen. Burger stellte die Frage, wie es mit dem Verein weitergehe. Man brauche neue und vor allem jüngere Leute, die sich engagierten. Ortsvorsteher Rainer Jung äußerte in seinem Grußwort die Hoffnung, dass der Verein weiterbestehen könne. Er erwähnte neben den klassischen bäuerlichen Tätigkeiten auch viele zusätzliche, für die Gesellschaft wichtige Aufgaben, die übernommen würden, etwa beim Umwelt- und Naturschutz, im Bereich Landschaftspflege und mehr.

Bernhard Burger wollte eigentlich nicht mehr antreten

Die anstehenden Wahlen zum Vorstand leitete Hans Riesle vom Kreisverband Donaueschingen. Eigentlich wollte der seit 24 Jahren amtierende erste Vorsitzende Bernhard Burger nicht wieder kandidieren.

Vater und Sohn Burger jetzt im Leitungsteam

Er wurde aber von der Versammlung umgestimmt, da sich kein neuer Bewerber für das Amt meldete. Burger erhielt viel Lob für sein gezeigtes Engagement und wurde bei nur einer Enthaltung – seiner eigenen – für drei Jahre wiedergewählt.

Da sich auch der bisherige, seit nunmehr 31 Jahren amtierende, zweite Vorsitzende Felix Löffler zurückziehen wollte, entspann sich eine längere Suche. Schließlich stellte sich Michael Burger zur Wahl und wurde, bei zwei Enthaltungen, gewählt. Und so liegt die Leitung des BLHV-Ortsvereins künftig bei Vater und Sohn Burger.