140 Absolventen der Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft der Hochschule Furtwangen wurden feierlich verabschiedet. Sie hatten im Sommersemester 2018 oder im Wintersemester 2018/19 ihre Abschlüsse in den Studiengängen „Angewandte Gesundheitswissenschaften“ (Bachelor), „Security & Safety Engineering“ (Bachelor und Master) sowie dem modularen Masterstudiengang „Interdisziplinäre Gesundheitsförderung“ erlangt.

Jahrgangsbeste geehrt

Zur Graduierungsfeier in der Aula am Campus Furtwangen waren zahlreiche Gäste gekommen. Das Grußwort des Rektorats überbrachte Robert Schäflein-Armbruster. Der Dekan der Fakultät, Stephan Lambotte, sprach in seinen Eröffnungsworten „über die menschliche Dummheit“ und bezog sich in seinem Vortrag auf das Buch von Carlo Cipolla. Anschließend wurden die Jahrgangsbesten der Studiengänge geehrt. Ausgezeichnet für den besten Abschluss im Studiengang Angewandte Gesundheitswissenschaften (Bachelor) wurden Madeleine Schlipf und Claudia Eileen Letze. Eine Urkunde für die beste Abschlussnote im Studiengang Security & Safety Engineering (Bachelor) erhielten Elena-Maria Restayn und Benedikt Schinzel. Im Masterstudiengang Security & Safety Engineering erlangte Stephan Rothe den besten Abschluss.

Brand­schutzpreis verliehen

Im Anschluss daran wurde der Sinfiro-Brand­schutzpreis verliehen. Der Geschäftsführer der Firma Sinfiro, Ralf Galster, der im Studiengang „Risikoingenieurwesen“ als Lehrbeauftragter tätig ist, überreichte zusammen mit Stephan Lambotte die Ehrung an Cathrin Nolte. Sie erhält den mit 500 Euro dotierten Preis für ihre herausragende Master-Thesis mit dem Titel „Prüfung der Dichtheit von Rauchschutztüren in Bestandssituationen – Untersuchung und Bewertung eines adaptierten Prüfverfahrens in Anlehnung an DIN 18095-2:1991-03“. Am Flügel musikalisch begleitet wurde die Feier von Hartmut Janke. Er ist Oberstudienrat für Musik und Geschichte am Otto-Hahn-Gymnasium in Furtwangen sowie nebenberuflicher Kirchenmusiker.

640 Studierende

In der Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft sind derzeit rund 640 Studierende in den Bachelorstudiengängen Angewandte Gesundheitswissenschaften, Physiotherapie und Security & Safety Engineering immatrikuliert. Im Programm sind außerdem die Masterstudiengänge Angewandte Gesundheitsförderung sowie Risikoingenieurwesen, hier studieren derzeit rund 65 Personen. In Kooperation mit der Universität Freiburg wird der modulare berufsbegleitende Master Interdisziplinäre Gesundheitsförderung angeboten. Weitere Informationen zu den Studiengängen unter www.gsg.hs-furtwangen.de. Bewerbungsschluss für das Wintersemester ist der 15. Juli.