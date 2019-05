von Siegfried Kouba

Unter dem Motto „Furtwanger für Furtwangen“ findet die Kulturwoche statt. Immer größerer Beliebtheit erfreut sich die Serie, die diesmal mit dem Zehnjährigen ein kleines Jubiläum feiert. Die Festwoche beginnt daher bereits am 12. Mai.

Bürgermeister Josef Herdner und seine Mitarbeiterin Francesca Hermann, zuständig für Eventmanagement und Stadtmarketing, sind glücklich, wieder ein ansprechendes Programm bieten zu können. Hintergrund ist die Belebung des Marktplatzes. Das nötige Know-how und die Ausstattung werden wie bisher zur Verfügung stehen. Stolz ist der Rathaus-Chef auf beispielhafte kulturelle Vielfalt. Er freut sich auf eine tolle Woche, wie er sagte. Den Auftakt macht der vom VdU organisierte verkaufsoffene Sonntag, der um 12 Uhr beginnt. Ein Familienprogramm mit dem witzigen „Duo Chicago“ und die Musicalicious mit Tanzgruppen des TV Furtwangen sorgen für Unterhaltung. Straßenmusiker werden im Lauf des Tages bei der Boutique Christine, bei Optik-Rutschmann und Hahn-Moden die Besucher unterhalten.

Neben dem Fachverkauf mit einem breiten Angebot gibt es auch Kunsthandwerk zu erwerben. Die ganze Woche über sorgen Vereine und andere Einrichtungen für Kulinarik, die von Kaffee und Kuchen, über Grillwürste und Crepes bis hin zu gegrillten Kartoffeln und jeder Art von Getränken reicht.

Die Abende beginnen um 18 Uhr mit Verpflegung der Gäste. Am Montag um 19 Uhr treten die Linacher Wälderbuebe auf, dem der Rohrbacher Handharmonikaclub Edelweiß folgt. Besonderen Nervenkitzel wird es bei der Magie-Show von Alfred Metzler mit illusionären und witzigen Zauberkunststücken geben. Viel Musik wird am Dienstag mit der Inklusionsband Rolling Bowling, Popgesang, Fritz and the Gang und Jazz erklingen.

Am Mittwoch wird Helmut Winterhalder bereits um 15 Uhr zum Tanz in den Mai im Pfarrsaal aufspielen. Um 19 Uhr gibt es Chansons des Duos Lietz & Lotte, dem das Schwarzwald-Harmonika-Orchester mit vielfältiger Akkordeonmusik folgt.

Wer auf Rock abfährt, der sollte am Donnerstag auf den Marktplatz kommen, denn da steigen die Outsiders mit Cover-Rock ein und bieten heiße Rhythmen aus mehreren Jahrzehnten.

Der Schlusspunkt wird am Freitag gesetzt. Da sind die Laienspieler des Harmonikavereins Wälderbuebe Linach in Aktion. Geboten wird die auf heimische Mundart adaptierte Komödie „Un alles uf Krankeschii“ von Ray Cooney. Da gibt es in der Schwarzwaldklinik Turbulentes, Lügen, Irrungen und Wirrungen zu erleben.