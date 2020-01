von Hans-Jürgen Kommert

Nach dem offiziellen Schluss für den Skilift am Staatsberg nach dem Winter 2013 waren sich einige Furtwanger Bürger einig – dieser Skilift muss weiterleben. Mit der Gründung des Vereins Bregtallift am 10. Oktober 2014 im Gasthaus „Bad“ zeigten sie Flagge. 17 Mitglieder hoben damals den Verein Bregtallift aus der Taufe. Aktiv unterstützt wird das Projekt Bürgerlift seither von der Stadtverwaltung. Bürgermeister Josef Herdner versicherte schon anlässlich der Gründung, dass es im Interesse der Stadt sei, den Wintersport aufrecht zu erhalten – wo sonst sollten die Kinder das Skilaufen erlernen als an einem Lift, an dem auch Anfänger eine Chance haben. Heute sind es rund 100 Mitglieder, viele davon unterstützen den Verein vor allem finanziell.

Schulen kommen regelmäßig

Drei Schulen seien in schönster Regelmäßigkeit auch im vergangenen Winter, zumeist an Dienstagen, während der 30 Schneetage mit mehreren Klassen gekommen, berichtete der Vorsitzende Manfred Mark anlässlich der jährlichen Hauptversammlung. Gymnasium, Grund- und Werkrealschule hätten immer schönes Wetter bestellt. Dadurch war der Lift zumindest an diesen Tagen bestens ausgelastet. Zu seinem Leidwesen hätten die angedachten Pokal-Läufe nicht mehr stattfinden können. Mit der Resonanz sei der Verein dennoch zufrieden.

Wenig Dezember-Schnee

Leider sei der Anteil der Skitage im Dezember immer mehr rückläufig – zwar sei der Lift seit Ende November betriebsbereit und vom TÜV auch abgenommen, doch der Schnee lasse auf sich warten. Die wenigen Zentimeter, die bisher gefallen waren, seien leider schon längst wieder weg durch die anhaltenden Warm- und Regentage.

Teure Lehrgänge in der Schweiz

Nach dem unerwarteten Tod des stellvertretenden Betriebsleiters Rolf Faller musste Ersatz gefunden werden. Björn Klausmann und Marco Günter erklärten sich dazu bereit – und nach einem jeweils einwöchigen Lehrgang in der Schweiz haben sie auch die entsprechenden Kenntnis-Nachweise. Leider sei deren Bestellung vom Landratsamt noch nicht bestätigt.

Warten auf den Schnee

Im Mai habe man den Lift abgewintert, also die entsprechenden Reinigungsarbeiten am Hang durchgeführt, die Schleppanker abgebaut und die Seile entspannt, im Herbst wurde die Piste nochmals gesäubert und gemulcht, die Seile wieder gespannt, die Schleppanker angebaut und die Anlage vom Tüv geprüft. Einige kleinere Reparaturen wurden ausgeführt, man sei nun bereit für die kommende Saison.

Kein neues Flutlicht

Vor allem die Lehrgänge hätten der Kasse zugesetzt, weshalb man auch in diesem Jahr auf die Erneuerung der Flutlichtanlage verzichten müsse, berichtete Kassierer Robert Jäger. Einen kleinen Verlust muss der Verein deshalb auch im endenden Vereinsjahr verkraften. Dennoch – bei der Entlastung durch Anja Siedle als Vertreterin des Gemeinderats ließ diese durchblicken, dass die Stadt das finanzielle Engagement nicht nur aufrecht erhalte, sondern im kommenden Jahr sogar ein wenig ausweite. Für die Verwaltung, namentlich Bürgermeister Josef Herdner, sei der Lift nach wie vor wichtig – vor allem kleine Kinder würden hier ohne Angst das Skilaufen lernen.

Wachsende Bürokratie

Manfred Mark dankte allen Helfern, sah aber auch eine stetig wachsende Bürokratie als Hemmschuh für kleine Vereine. Bei den anstehenden Wahlen wurden sowohl die stellvertretende Vorsitzende Andrea Bausch als auch Kassier Robert Jäger einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.