von Jürgen Liebau

Ein prägendes Gebäude am Marktplatz ist das Gasthaus "Zum Ochsen". Sollte es dort künftig Veränderungen geben, sind den Eigentümern deutliche Grenzen gesetzt worden. Der Gemeinderat beschloss gegen die Stimmen der Unabhängigen Liste (UL) einen entsprechenden Bebauungsplan.

Gebäude 400 Jahre alt

Seit 400 Jahren besteht das Gasthaus „Zum Ochsen“ am Furtwanger Marktplatz. Trotz vieler Umbauten und Modernisierungen ist die ursprüngliche Konstruktion in vielen Teilen erhalten geblieben und prägt zusammen mit dem gegenüberliegenden Rathaus das Gesicht der Stadt. Zudem ist der „Ochsen“ ein wichtiger Bestandteil der heimischen Gastronomie und somit für den Tourismus wichtig.

Studentenzimmer verhindern

Damit das auch in Zukunft so bleibt, hat der Gemeinderat 2016 beschlossen, einen Bebauungsplan für das rund 2300 Quadratmeter große Anwesen zu schaffen. Bis zum Abschluss galt eine Veränderungssperre. Da die Zukunft des Betriebes eine Zeit lang unsicher war, gab es damals in der Stadtverwaltung und im Gemeinderat Sorge, dass das Haus zweckentfremdet werde, zum Beispiel für Studentenzimmer. Um diese Gefahr abzuwenden, wurde nun der Bebauungsplan beschlossen. Er regelt, welche baulichen und nutzungsrechtlichen Veränderungen in Zukunft möglich sind und welche nicht. Rund 10 000 Euro wird die Stadt das gesamte Bebauungsplan-Verfahren am Ende kosten.

Stellungnahme befremdlich

Die neue Satzung beschränkt den Einfluss der Eigentümer deutlich. Im Rahmen des bisherigen Verfahrens haben diese eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. In ihrem Schreiben vom 14. Februar wurde kritisiert, dass die „Veränderungsmöglichkeiten der Gastronomie- und Hoteleriebranche“ massiv eingeschränkt werde und man dagegen vorgehen wolle. Man hoffe auf ein gemeinsames Gespräch zur Problemlösung, „um die Einschaltung eines Rechtsanwaltes zu vermeiden“. Stadtrat Franz Sauter (CDU) nannte die Stellungnahme der Eigentümer „befremdlich“.

Bürgermeister scheut Rechtsstreit nicht

Bürgermeister Josef Herdner erklärte, dass man permanent mit den Eigentümern im Gespräch sei. „Allerdings scheue ich auch vor einem Rechtsstreit nicht zurück“, so der Schultes. „Ich hoffe, dass man sich einig wird, aber notfalls muss die Stadt einen Rechtsanwalt einschalten“, meinte Heinz Guhl (SPD). Wolfgang Kern (FW) betonte, dass der Gemeinderat auch mit der Satzung immer noch die Möglichkeit habe, Befreiungen davon zu erteilen, wenn diese vertretbar seien.

Keine Mehrheit für Markplatz-Fassadenschutz

Einen rechtlichen Fassadenschutz, wie in anderen Städten, forderte Roland Thurner (UL). Damit könne man den Charakter des Marktplatzes erhalten. Das lehnten Rainer Jung (FW) und Manfred Kühne (CDU) ab. „Das ist Privatbesitz, wir gehen eh schon ganz schön weit“, so Kühne. Der Antrag der Unabhängigen Liste auf Fassadenschutz wurde mehrheitlich abgelehnt. Gegen die Stimmen der UL wurde dann die Satzung für die Bebauungsplanänderung vom Gemeinderat beschlossen.