von Stefan Heimpel

„Die Stadt Furtwangen im Schwarzwald ist ein Arbeitgeber mit einer familienfreundlichen und mitarbeiterorientierten Personalpolitik“, wurde die Kommune bei der Vergabe des Prädikats „Familienbewusstes Unternehmen“ gelobt.

Rund eineinhalb Jahre lang wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Zum einen ist das Prädikat nun eine deutliche Beschreibung der Familienfreundlichkeit für die rund 100 Mitarbeiter. Gleichzeitig ist es aber auch Anlass und Motivation, sich hier noch weiter zu verbessern.

Silke Jäger vom Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft, die die Stadt bei diesem Prozess begleitet hatte, war in den Schwarzwald gekommen, um den Schlussbericht zu überreichen. Für die Stadt, so Hauptamtsleiter Marcel Schneider, bedeute dies auch, die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. Dies sei nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, weil der Arbeitsmarkt immer enger werde.

Ganz wesentlich für die Beurteilung ist das Engagement der Verwaltung, aber auch die gute Zusammenarbeit mit dem Personalrat. Dabei kann die Furtwangen schon länger auf verschiedene interessante Angebote verweisen. Im Zusammenhang mit dieser Zertifizierung wurden neue Angebote entwickelt und begonnen. Ganz wichtig ist der sogenannte Pflegelotse im Betrieb: Er ist ein Ansprechpartner für die Mitarbeiter, die Beruf und Pflege eines Angehörigen unter einen Hut bringen müssen. Hier versucht der Arbeitgeber, flexible und sinnvolle Lösungen zu finden. Die Stadt werde, so Marcel Schneider, Stück für Stück die verschiedenen Themen angehen und weiter optimieren.

Offen für Teilzeitarbeit

Silke Jäger machte deutlich, dass das gute Miteinander mit den Mitarbeitern wichtig sei und die Stadt als Arbeitgeber deren Bedürfnisse ernst nehmen müsse. Ein gutes Beispiel sei hier die Offenheit der Stadtverwaltung für Teilzeitarbeit, was heute nicht selbstverständlich sei. Bürgermeister Josef Herdner zeigte sich zufrieden über dieses Zertifikat. Ihm sei es wichtig, dass Mitarbeiter und Arbeitgeber gemeinsam versuchen, Probleme im Betrieb oder auch im familiären Bereich entsprechend zu berücksichtigen.

Nur wenn das Umfeld stimme, so Herdner, arbeiteten die Mitarbeiter gern und effektiv. Als Beispiel nannte er eine private Belastung durch einen plötzlichen Pflegefall in der Familie. Wie kann der Mitarbeiter dies regeln? Wie flexibel kann seine Arbeitszeit gestaltet werden? Ein weiteres Thema sind junge Familien, wobei er die Angebote der Kinderbetreuung in der Stadt mit flexiblen Zeitlösungen hervorhob. Die Eltern könnten kurzfristig auch einmal ihr Kind mitbringen, wenn dies nötig sein sollte. Man sucht bereits nach sinnvollen Lösungen wie beispielsweise einer Spielecke im Rathaus.

Von besonderer Bedeutung ist auch die Kooperation mit der Luisenklinik in Bad Dürrheim, einer Klinik für psychische und psychosomatische Erkrankungen. Hier können Mitarbeiter sich jederzeit komplett anonym Beratung und Hilfe holen, wenn sie in irgendeiner Form unter Druck geraten. Darüber hinaus sind sich alle Beteiligten einig, dass man sich nicht auf diesem Zertifikat ausruhen wird, sondern dies zum Anlass nimmt, die familienfreundliche Entwicklung im Betrieb weiterzuführen. Das Zertifikat wird zwar offiziell ohne Laufzeit übergeben, empfohlen wird aber eine neue Zertifizierung nach etwa drei Jahren.

Stadt spielt eine Vorreiterrolle

Seit rund fünf Jahren wird das offizielle Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ vergeben. Bisher wurde es vor allem an Wirtschaftsunternehmen jeder Größenordnung vom Handwerksbetrieb bis zu großen Betrieben vergeben.

Inzwischen haben aber auch Gemeinden erkannt, dass ein solches Prädikat und die damit verbundenen Untersuchungen und Weiterentwicklungen von großer Bedeutung für die Attraktivität von Stadt und Region sein können. Bisher sind es aber nur sehr wenige Kommunen, die sich hier tatsächlich zertifizieren ließen.

Furtwangen sei mit diesem Prädikat Vorreiter für viele andere Städte und Gemeinden. Eine familienbewusste Personalpolitik steigere die Attraktivität im Wettbewerb um Fachkräfte und trage zum Imagegewinn des Unternehmens bei. Bedarfsgerechte Angebote bei der Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen leisten dabei einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung in Baden-Württemberg.