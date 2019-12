von Jürgen Liebau

Über 22 Millionen Euro nimmt die Stadt Furtwangen im kommenden Jahr ein und stehen Ausgaben in ähnlicher Höhe entgegen. Doch woher kommt das Geld eigentlich her?

Ein Blick in den brandneuen Haushaltsplan bringt Klarheit. Von den geschätzten rund 22,3 Millionen Euro ordentlicher Erträge stellen die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben mit 15,6 Millionen Euro den Löwenanteil dar.

Davon bildet die Gewerbesteuer mit sieben Millionen Euro den größten Posten, gefolgt vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. An dritter Stelle der Steuereinnahmen steht der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit etwa über einer Million Euro.

Grundsteuer bringt 1,2 Millionen

Auch Häuslebauer, Landbesitzer und Landwirte bringen Geld in die Gemeindekasse. Für bebaute und unbebaute Grundstücke gilt die Grundsteuer B, für landwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A. Die Grundsteuer A bringt der Stadt 44 000 Euro ein, die Grundsteuer B etwa 1,2 Millionen Euro.

Weitere Einnahmequellen sind die Vergnügungssteuer mit 180 000 Euro, die Hundesteuer mit 30 000 Euro und der Familienleistungsausgleich mit 417 000 Euro. Sonstige steuerähnliche Erträge machen rund 184 000 Euro aus.

Weniger Gewerbesteuer eingeplant

Diese im Haushalt 2020 dargestellten Ansätze sind allerdings in der Regel keine gesicherten Einnahmen sondern Schätzungen, die auf Erfahrungen der vergangenen Jahre beruhen. Da die aktuelle konjunkturellen Abkühlung und Unsicherheiten wegen des Brexit-Streits oder dem Zollkonflikt zwischen der USA und China auch Furtwanger Firmen betreffen können, hat die Stadt sicherheitshalber den Ansatz bei der Gewerbesteuer von acht Millionen in 2019 auf sieben Millionen in 2020 reduziert. 2017 spülte die Gewerbesteuer tatsächlich 9,3 Millionen in den Stadtsäckel, 2018 in etwa die gleiche Summe.

Andere Einnahmequellen

Neben den Steuern hat die Stadt auch andere Einnahmequellen. Die kommunale Investitionspauschale ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Die Stadtverwaltung hofft 2020 auf eine Ausschüttung in Höhe von knapp 740 000 Euro.

1,5 Millionen aus dem Finanzausgleich

Mit dem Finanzausgleich unterstützen reiche Kommunen die ärmeren sowie das Land die Gemeinden direkt. Mit einem festen Schlüssel wird berechnet, wer zahlt und wer kassieren darf. Furtwangen hofft im kommenden Jahr auf eine Zuweisung daraus in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro. Hinzu kommen Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke in Höhe von über 2,3 Millionen Euro.

Dritte Einnahmequelle sind Gebühren, Entgelte und Kostenerstattungen für Leistungen, die zum Beispiel Bürger in Anspruch nehmen. An Gebühren plant die Stadt für kommendes Jahr 563 000 Euro ein, für weitere Einnahmen wie privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen, Zinsen und sonstiges knapp 1,5 Millionen Euro.