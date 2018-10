von SK

Unbekannte haben den Zaun um den Sportplatz des Otto-Hahn-Gymnasiums mutwillig zerstört. Die Gitterstäbe seien teilweise herausgebrochen oder herausgesägt worden, um sich unter dem Zaun hindurch Zugang zum Sportplatz zu verschaffen. Hierbei handle es sich um eine strafbare Sachbeschädigung, wie die Stadtverwaltung Furtwangen dazu mitteilt. Sie bittet daher Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Ansprechpartner hierfür ist Hauptamtsleiter Marcel Schneider, Telefon 07723/939120, E-Mail: mschneider.stadt@furtwangen.de.

Die Sachbeschädigung, so Hauptamtsleiter Marcel Schneider gegenüber unserer Zeitung, sei umso unverständlicher, weil per Schild am Sportplatz-Zaun ausdrücklich auf die Möglichkeit der Nutzung des Sportplatzes durch die Furtwanger Bürger hingewiesen werde. Die Nutzung sei außerhalb der Schulzeiten gegen Vorlage des Personalausweises und Hinterlegung eines Schlüsselpfandes in Höhe von zehn Euro im Bürgerbüro der Stadt, Friedrichstraße 4, möglich.

Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros sind von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr sowie Montag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr.

