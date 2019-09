von Stefan Heimpel

„Fit sein – fit werden – fit bleiben“ – unter diesem Motto hatten der VdU (Verein der Unternehmer und freien Berufe Furtwangen und Gütenbach) und die Stadt Furtwangen gemeinsam zu den Aktiv-Tagen eingeladen.

Vielfältiges Angebot

Mit ganz unterschiedlichen Angeboten verschiedener Betriebe und Institutionen sollten die Bürger das vielfältige Angebot der Gesundheits- und Sporteinrichtungen in ihrer Stadt kennen. Schnupperkurse, Vorträge und verschiedene Touren standen auf dem Programm. Eine Woche lang gab es hier ein entsprechendes Programm, wobei sich die größeren Veranstaltungen auf das Wochenende konzentrierten.

Die ganze Aktion sei nicht schlecht gelaufen, so der Vorsitzende des VdU, Florian Klausmann. So sei in seinem Geschäft die Laufanalyse rege genutzt worden. Auch die Kollegen berichteten über reges Interesse, beispielsweise bei der Breg-Apotheke oder bei Dynamik-Fitness.

Vorträge sind weniger gefragt

Auch Francesca Hermann, die diese Aktivtage von Seiten der Stadtverwaltung begleitete, konnte bestätigen, dass die verschiedenen Angebote rege genutzt wurden. Auch schon die ganze Woche über sei bei den Beteiligten ein Zulauf verzeichnet worden. Weniger gefragt waren allerdings dann am Wochenende die angebotenen Vorträge. Bei den anderen Angeboten am Wochenende machte sich nicht zuletzt auch das gute Wetter bemerkbar, so dass beispielsweise der Schnupperkurs in Qi Gong von Ute Miller im Stadtgarten stattfinden konnte.

Gefragt waren auch die Bike-Touren. Mit dem E-Bike waren mehr als 20 Teilnehmer gemeinsam mit Bürgermeister Josef Herdner unterwegs. Auch bei der Tour mit dem Mountainbike, geführt von Antje Jäger, war eine ganze Gruppe von Bikern unterwegs.

Nicht ganz so groß war aber beispielsweise das Interesse bei der Nordic Walking-Tour mit Alexandra Zapf. Insgesamt konnte aber auch Francesca Hermann eine durchweg positive Bilanz von den Furtwanger Aktivtagen 2019 ziehen.