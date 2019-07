von Stefan Heimpel

Neben den Sportlerplaketten in Gold vergaben Bürgermeister Josef Herdner und der Vorsitzende des Sportverbandes Norbert Staudt noch eine ganze Reihe von Silber-Plaketten. Dazu gehörten die Ringer des OHG, die den zweiten Platz beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ erreichten. Zum Team gehören Leon Glock, Jannik Trenkle, Max Kokulan, Kai Rothfuß und Eric Ragg. Ebenso vom Otto-Hahn-Gymnasium sind die Mountainbiker, die auf Platz eins im Landesfinale landeten: Jana Siedle, Annika Fleig und Luisa Seifritz.

Ski-Internat stark vertreten

Auch das Ski-Internat (Skif) ist immer stark vertreten. Die genannten Erfolge sind nur ein Teil der jeweils erzielten Titel. In der nordischen Kombination waren dies Rafael Fischer (zweiter Platz deutsche Jugendmeisterschaft einzel und in der Mannschaft) und Johannes Fischer (dritter Platz in der Jugendmeisterschaft). Im Biathlon: Elias Asal (zweimal zweiter Platz deutsche Jugendmeisterschaft), Sabrina Braun (zweiter Platz deutsche Jugendmeisterschaft), Matthis Färber (dritter Platz deutsche Jugendmeisterschaft), Christian Krasmann (erster Platz Deutschlandpokal) und Nicola Lange (erster Platz Deutschlandpokal). Ebenfalls vom Skiinternat erhielten Silber Luis Pojtinger (Skispringen dritter Platz deutsche Jugendmeisterschaft) und Nico Fehleisen (Langlauf dritter Platz im Team deutsche Meisterschaft).

Erfolgreiche Läufer

Eine weitere Gruppe stellte die LT Furtwangen, der Verbund der Läufer aus Skizunft Brend und SV 69, die mit Silber ausgezeichnet wurden: Roland Fischer (Berglauf baden-württembergischer Meister), Günter Lehmann (Berglauf baden-württembergischer Meister), Joachim Becht (Crosslauf baden-württembergischer Meister und fünfter Platz deutsche Meisterschaft) und Winfried Thurner (Berglauf baden-württembergischer Meister einzel und in der Mannschaft). Ebenfalls geehrt wurden von der Skizunft Jakob Kuß (Skilanglauf dritter Platz deutscher Schüler-Cup) und Walter Kuß (Skilanglauf baden-württembergischer Meister). Elias Börsig von der Bregtalschule siegte im Langlauf bei den Landesmeisterschaften der Special Olympics über 50 und über 100 Meter. Christin Maier vom Skiclub Urach erreichte im Biathlon einen ersten Platz beim IBU-Cup, und Roland Loos vom Turnverein Furtwangen wurde im Geräteturnen baden-württembergischer Seniorenmeister.