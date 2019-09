von Andreas Trenkle

Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr hielten die Sportfreunde Schönenbach. „Es war sportlich eine der schlechtesten Runden“, sagte Spielausschussvorsitzender Stefan Scherzinger. Die erste Mannschaft belegte den vorletzten Tabellenplatz, die zweite Mannschaft musste während der Runde abgemeldet werden. Insgesamt waren aber immerhin 48 Spieler im Einsatz.

Neues Duo soll es richten

Um sportlich wieder an bessere Zeiten anknüpfen zu können, wurde mit Matthias Vollmer und Sascha Duffner eine neue sportliche Leitung installiert. Änderungen ergaben die Neuwahlen. Arnd Müller übernahm das Amt des Hauptkassiers von Natalie Löffler. Sie hatte sich 18 Jahre um die Vereinsfinanzen gekümmert und übernahm zur Unterstützung das neu geschaffene Amt des zweiten Hauptkassiers. Neuer aktiver Verwaltungsratsbeisitzer wurde Luca Duffner für Patrick Kaltenbach. Dieser übernahm in der Jugendversammlung den Posten des stellvertretenden Jugendleiters. Neu mit im Spielausschuss ist Martin Fehrenbach.

Unbesetzt blieb der Posten des Schriftführers. Nach zehn Jahren kandidierte Tina Blessing nicht mehr. Selbst in der Versammlung konnte Vorsitzender Horst Hettich unter den 49 Wahlberechtigten niemand für diese Aufgabe begeistern. Bestätigt wurden der zweite Vorsitzende Dominik Wehrle, Pressewart und Platzkassier Horst Hettich, Kassenprüfer Achim Mayer und Norbert Schwörer sowie der passive Verwaltungsratsbeisitzer Michael Duffner.

Insgesamt 473 Mitglieder

Aus dem Bericht von Tina Blessing war zu erfahren, dass die Sportfreunde Schönenbach insgesamt 473 Mitglieder haben. 56 davon sind Jugendspieler, so Jugendleiter Arnold Hettich. Er erläuterte weiter in seiner Funktion als Fördervereinsvorsitzender, dass allein die Platzunterhaltung Kosten von 8000 Euro im Jahr verursache. Er appellierte an den anwesenden Bürgermeister Josef Herdner sowie die stellvertretende Bürgermeisterin Anja Siedle, weiter zu dem städtischen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro zu stehen.

Einen Gewinn in der Kasse konnte Natalie Löffler vermelden. Hier gilt es noch die Kredite für den Trainingsplatz abzubezahlen. Rasenplatz und Sporthaus sind laut Arnold Hettich abbezahlt.

Spielgemeinschaft der Alten Herren

Über die Alten Herren berichtete deren Leiter Werner Dotter. Seit 2016 sind auch die Vöhrenbacher AH-Fußballer bei ihren Altersgenossen in der Spielgemeinschaft mit Schönenbach und Furtwangen mit dabei.

Manfred Schätzle Ehren-Schiedsrichter

Zum Ehren-Schiedsrichter wurde in der Hauptversammlung in Abwesenheit Manfred Schätzle ernannt. Er war 22 Jahre Verbandsschiedsrichterobmann. 60 Jahre war er im Schiedsrichterwesen tätig und hatte in 55 Jahren verschiedene Ämter im Fußballbereich innegehabt.

Seit 60 Jahren dabei sind bei den Sportfreunden dabei Richard Dotter, Franz Dufner, Helmut Schlosser, Herbert Schneider und Wilhelm Trenkle. Seit 50 Jahren gehören Ehrenvorsitzender Herbert Fehrenbach und Norbert Schwörer den Sportfreunden an. Für 40 Jahre geehrt wurden Harald und Klaus Müller sowie Hubert Wehrle. Seit 25 Jahre dabei sind Klaus Kaltenbach, Erhard Ott und Andrea Pietrek. Mario Dotter, Andre Müller und Simone Ruf sind seit 15 Jahren dabei.