von Andreas Trenkle

Das Konzept soll dann in Zukunft sukzessive umgesetzt werden und vor allem dazu dienen, die Mitglieder des Vorstands zu entlasten. Deswegen ließen sich die Amtsinhaber auch nochmals wählen. Allerdings unter der Bedingung, in Zukunft mit dem Konzept Entlastung zu erhalten. Wiedergewählt wurden der erste Vorsitzende Dirk Hofmeier, der dritte Vorsitzende Stefan Bartle und das Spielausschussmitglied der Damen, Leonie Kapp. Bestätigt von der Versammlung wurde Jugendleiter Heiko Schirmaier. Aus dem Vorstand verabschiedete sich Benedikt Maier. Er war in den vergangenen Jahren im Spielausschuss und als Beisitzer tätig. Als langjähriger Platzwart hat sich Hubert Bartle verabschiedet.

Neues Organigramm

Hofmeier, Bartle und Schirmaier erläuterten auch das künftige Organigramm. Es soll geschäftsführende Vorstände geben. So für die Bereiche Breitensport, Fußball, Organisation, Wirtschaftsbetrieb, Finanzen, Administration und Jugend. Unter den jeweiligen Bereichen sind dann weitere Personen mit Zuständigkeitsbereichen angesiedelt. Unter den Bereich Wirtschaftsbetrieb fallen beispielsweise Festwirt, Sporthaus und Jugend-Festwirt und wiederum darunter Helfersuche, Einteiler und Aufbau.

Das künftige Organigramm der Sportfreunde Neukirch erläutern die beiden wieder in den Vorstand gewählten Dirk Hofmeier (links) und Stefan Bartle (rechts). | Bild: Andreas Trenkle

In seinem Rückblick hob Vorsitzender Dirk Hofmeier zwei Punkte des vergangenen Jahres besonders hervor. Zum einen die Umstrukturierung und Abstimmung über die Mitgliedsbeiträge. Zum anderen die Theateraufführung über den Königenhof. Hier galt Hofmeiers Dank Regisseur Andreas Kapp, der die Aufführung ausgearbeitet und erfolgreich mit drei Aufführungen umgesetzt hatte.

Teure Pflege

Auch aufgrund der vielen erfolgreichen Veranstaltungen konnte Kassierer Michael Schätzle einen Gewinn in der Kasse verbuchen. Allerdings mahnte er, dass vor allem auch in diesem Jahr wieder viel Geld in die Hand genommen werden muss, um die vereinseigenen Sportanlagen sanieren zu können. Dies sei für eine gute Pflege immer wieder erforderlich. Bei den Sportfreunden sind dies allein zwei Sportplätze und ein Kleinspielfeld.

Über die vier aktiven Fußballmannschaften berichtete Spielausschussvorsitzender Thilo Bärmann. So ist die erste Herrenmannschaft zum dritten Mal hintereinander nur knapp dem Abstieg entgangen. In der aktuellen Saison gelte es, das Abstiegsgespenst zu vertreiben.

Neu im Trainerteam

Andreas Binder und Co-Trainer Marc Dinger lösten im Sommer Udo Glander ab. Neu zum Trainerteam kam auch Marco Pfaff als Torwarttrainer und Betreuer der zweiten Mannschaft. Nach zehn Jahren beendete Benni Weis seine Betreuertätigkeit. Bei der Reserve wurde im Sommer nach drei Spielen, als man auf dem ersten Platz stand, noch von der Meisterschaft geträumt. Inzwischen ist das Team aber auf den neunten Platz abgerutscht. Was auch auf die Trainingsbeteiligung zurückzuführen sei, so Thilo Bärmann. „Wenn es mal unter 15 Grad hat, werden es weniger.“

Freiwilliger Rückzug

Nach vielen Jahren in der Verbandsliga hat sich die Damenmannschaft freiwillig in die Landesliga zurückgezogen. Und dort belegen sie momentan den zweiten Tabellenplatz. Die Reservemannschaft konnte für die Runde als Großfeld gemeldet werden. Hierfür wurden die B-Mädchen zu den Aktiven hochgezogen.

Der Neukircher Ortsvorsteher Rainer Jung lobte das Engagement des Vereins sowohl bei der Jugendarbeit als auch im kulturellen Bereich: „Dies ist wichtig für das Dorfleben.“