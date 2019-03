von SK

Bereits das fünfte Jahr in Folge veranstaltete das Gucklochkino zum Weltfrauentag eine Filmveranstaltung mit Buffet und übergab den Erlös komplett dem Bregtalbad Furtwangen. So können sozial schwache Familien über die Caritas einen kostenlosen Bregtalbad-Saison-Gut­schein bekommen. Auch dieses Jahr sei wieder ein hoher Betrag zusammen gekommen, der für sechs bis sieben Familienkarten reichen werde, teilte der Verein Bregtalbad mit.

Mitgliederversammlung

Bei strahlender Frühjahrssonne wird das Eis im Becken täglich dünner. Am 11. April um 20 Uhr ist öffentliche Mitgliederversammlung des Vereins Bregtalbad Furtwangen im Gasthaus "Bad", zu der neben den Mitgliedern auch alle sonstigen Interessierten eingeladen sind. Zum Einstimmen werden eine halbe Stunde vorher Fotos der beeindruckenden Baustelle des letzten Frühjahrs zum Beckenumbau gezeigt.

Auswinterung im Mai

Die Auswinterung des Bregtalbads findet voraussichtlich am 3. und 4. Mai, sowie am 10. und 11. Mai statt (Freitagnachmittag, Samstag ganztags). Als Eröffnungstermin ist der 29. Mai angepeilt, Mittwoch vor Christi Himmelfahrt. Vor Eröffnung können Saison-Gutscheine bei Schuh und Sport Klausmann in der Wilhelmstraße erworben werden – bis zur Mitgliederversammlung noch zum Preis von 2018.