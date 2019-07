von Stefan Heimpel

Die Mathematik ist für manchen Schüler eher ein Schreckgespenst. Dass dies aber nicht so sein muss, dass Mathe sogar richtig Spaß machen kann, das sollten die Projekttage in der Furtwanger Werkrealschule den Schülern deutlich machen.

Mathe mit einfachen Mitteln

Unter anderem ging es darum, aufzuzeigen, in wie vielen Bereichen die Mathematik wie selbstverständlich notwendig und auch mit einfachen Mitteln zu verwenden ist. Ein Beispiel ist die Kunst: Wer denkt bei Kunst und Malerei an die Mathematik? Doch in diesem Jahr feiert die Bauhaus-Schule ihren 100. Geburtstag. Und hier hatte Walther Gropius speziell auch in Kunst und Gestaltung die Mathematik integriert. Anhand entsprechender Beispiele aus der Bauhaus-Kunst konnten die Schüler nun selbst mit geometrischen Figuren und entsprechender Farbgestaltung beeindruckende Bilder schaffen.

Spielerische Mathematik

Natürlich gab es auch die reine Mathematik, mit der sich die Schüler dann im „Mathe-Club“ auseinandersetzen konnten. Spielerisch wurde hier mit Zahlen und Mengen gearbeitet: Wie viele Kilogramm Kaffee werden etwa an einem Morgen in Furtwangen verbraucht? Darüber hinaus gibt es viele unterhaltsamen mathematische Rätsel und auch das beliebte Sudoku fordert natürlich die mathematischen Fähigkeiten heraus. Hier gab es für die Schüler mehrfach ein Aha-Erlebnis, wenn sie mit einfachen Überlegungen plötzlich die Lösungen für das Sudoku-Rätsel fanden.

Matherallye durch die Stadt

Interessant und unterhaltsam war eine Matherallye. Die Schüler der Klasse sieben und acht planten und organisierten in Kleingruppen Stadtrallyes durch Furtwangen und erstellten dazu mathematische Rätsel. Anschließend führten die fünften und sechsten Klassen diese Rallyes durch. Zum Abschluss gab es auf dem Sportplatz noch verschiedene mathematische Stationen. Ebenso stellte sich in einem der Projekte die Frage: wo finde ich die Mathematik im Freien? Wo tauchen mathematische Fragen auf? Wie komme ich vom Schätzen zum Messen? Hier gab es interessante Erfahrungen, wenn Höhen und Entfernungen Strecken und Flächen erst einmal geschätzt und dann konkret abgemessen wurden.

Mathe in der Schulküche

Und nicht zuletzt braucht man die Mathematik in vielen Bereichen im Haushalt, ebenso wie im Beruf. So fand man die Mathematik in diesen Tagen in ihrer konkreten Anwendung zum Beispiel in der Schulküche: die Kinder wählten eigene Rezepte aus, die sie für ihre Mitschüler zubereiten wollten. Nun mussten sie aber die Standardmengen von wenigen Portionen auf die Schülerzahl der Schule umrechnen und dann auch die richtigen Mengen einkaufen. Die Ergebnisse aus der Küche wurden dann den Mitschülern und Lehrern serviert. Ebenso gibt es die Mathematik im Berufsalltag. Die Schüler besuchten ein Maler- und ein Bekleidungsgeschäft. Betreut von einem Mitarbeiter des jeweiligen Geschäftes wurden interessante firmeninterner Rechnungen gesucht und dann auch praktisch durchgeführt.

Treppenbau fordert die Schüler

Und schließlich gab es das Projekt „Treppenbau“, das sowohl im Blick auf die Mathematik wie auf die tatsächliche Betätigung sehr praktisch ausgerichtet war. Denn es sollte die marode und eher behelfsmäßige Treppe vom Pausenhof zum Parkplatz erneuert werden. Hier entstand eine neue Treppe mit Stufen aus Beton und Pflastersteinen. Zusätzlich musste auch ein Fundament für den Handlauf hergestellt werden, der dann gesägt und montiert wurde. Auch hier gab es gerade bei der Planung sehr viel praktische Mathematik: wie stark ist das Gefälle dieser Mischung und wie viele Stufen benötigt man? Wie viel Beton ist in etwa nötig? Wie viel Kies braucht man für den Weg vom Parkplatz bis zur Treppe? Auch hier waren die Schüler stark gefordert.