Furtwangen – Wenn nichts los ist, wenn man nichts sieht, nichts hört und auch nichts in der Luft liegt, dann gibt es gewöhnlich auch nichts zu berichten. Doch wenn das Nichts das Besondere an etwas ist, dann wird ein Thema gerade deshalb interessant. So ist das auch bei dem neuen Computerspiel Sound of Magic, welches am 10. Dezember 2018 in den digitalen Verkaufsregalen für die mobilen Betriebssysteme von Apple und Google auftauchte.

Entwickelt wurde das neue Spiel nicht in einem der bekannten Softwarehäusern, sondern von drei jungen Absolventen der Hochschule Furtwangen: Vanessa Riess (31), Jan Ewald (29) und Kevin Scherer (27). Sie gründeten im Jahr 2016 nach ihrer Abschlussarbeit im Bereich Medieninformatik gemeinsam die Firma Everbyte.

Ihre Wohngemeinschaft ist gleichzeitig Büro und Arbeitsplatz. Nach den Titeln Sinister Edge, ein Horror-Spiel mit dreidimensionaler Grafik, und dem Text-Abenteuer Dead City, schicken sich die Jungunternehmer jetzt an, mit etwas ganz Neuem den Computerspiel-Markt aufzumischen.

Mischung aus Hörspiel und Abenteuer

Sound of Magic heißt ihr Computerspiel, was auf Deutsch so viel wie "Klang der Magie" bedeutet. Der Titel lässt bereits die Grundlagen des Spieles erahnen. Es geht ums Hören. Die Software kommt ganz ohne Grafik aus. Lediglich das Logo wird zu Beginn angezeigt und eine Strichspur, die die Steuerbewegungen der Spieler auf dem Display nachzeichnet und gleich wieder verblasst.

Das Smartphone dient während dem Spiel lediglich zur Wiedergabe von Stimmen und Geräuschen. Die Steuerung der Spielfigur erfolgt über denkbar einfache Wischbewegungen auf dem Display. Zu keiner Zeit müssen Nutzer ihre Augen auf den Monitor richten. Wie die Spielwelt und die Charaktere der Geschichte aussehen, das überlassen die Entwickler ganz der Fantasie der Spieler.

Ein toller Nebeneffekt ist, dass Sound of Magic zu 100 Prozent barrierefrei ist. "Vielleicht entwickeln wir noch eine Sprachsteuerung", überlegen die Entwickler, um auch Fingerbewegungen in Zukunft überflüssig zu machen. Eine Demoversion, in der man das Funktionsprinzip und den Hauptakteur kennenlernt, ist kostenlos bei Itunes und im Play-Store erhältlich. Die Vollversion kostet 4,49 Euro. Dafür bekommen Nutzer ganze neun Stunden reine Spielzeit serviert.

Die Idee

"Audio-Games gibt es schon seit 20 Jahren", erzählt Jirka Dell’Oro-Friedl, Professor für Anwendungskonzeption und Spiel-Design an der Fakultät Digitale Medien. Sound of Magic erfinde dieses unterschätze Genre neu, beschreiben die Entwickler ihr Spiel. Das neue Spiel-Design sei die eigentliche Innovation. Nutzer erleben die gesamte Geschichte aus der ersten Person.

Dell’Oro-Friedl hatte bereits vor einigen Jahren die Idee für ein solches Konzept. Die Entwicklung eines Spieles ohne Grafik lautete die Aufgabe für eine Studienabschlussarbeit für zwei seiner Studenten. Es waren Vanessa Riess und Kevin Scherer, die ursprünglich aus Lindau und Schwenningen stammen. "Wir konnten erst einmal nicht viel damit anfangen, der erste Entwurf ging völlig daneben", blicken die beiden im Spiellabor der Hochschule zurück, wo sie ihr heutiges Handwerkszeug bei Dell’Oro-Friedl gelernt haben. Im Sommer 2016 stand jedoch das Grundkonzept und die Geschichte in Form der Abschlussthesis fest. Zusammen mit Jan Ewald und Dell’Oro-Friedl machten sie sich an die Umsetzung.

Handlung

Wer Sound of Magic installiert und startet, erwacht in der Rolle des finsteren, herzlosen Magiers in einer engen Kerkerzelle. Er ist das schrecklichste Übel, das die Welt Azalen je gesehen hat. Dass man einen Bösewicht durch das Spiel steuert, weiß man im Gegensatz zu vielen anderen Spielfiguren denen man begegnet bis dato nicht. Nach und nach erlangt man die Erinnerungen zurück, während man das Schloss des Magiers und andere Schauplätze erkundet und mit skurrilen Wesen interagiert. Immer wieder müssen knifflige Rätsel gelöst werden.

Entwicklung

Über zwei Jahre Entwicklungszeit stecken in dem Projekt. Die Geschichte stammt vornehmlich aus der Feder von Vanessa Riess. "Uns war schnell klar, der Hauptakteur muss böse sein, die Geschichte ungewöhnlich", erzählt sie. Obwohl das Drehbuch bereits fertig war, sei die Handlung im gemeinsamen Austausch immer wieder verändert und angepasst worden. Das Ende der Geschichte wurde gar kurz vor Fertigstellung noch einmal umgeworfen. Jan Ewald, der aus Bühl stammt, kümmerte sich vornehmlich um den Ton und die Grafik. Kevin Scherer programmierte das Spiel. Dell’Oro-Friedl steht den jungen Unternehmern bis heute als Supervisor beratend zur Seite.

In einem ersten Anlauf sprachen die vier Beteiligten alle 56 Charaktere selbst ein, um eine Testversion fertigzustellen. "Bereits diese Version kam sehr gut bei den Testspielern an", erzählen die Entwickler. Um ein perfektes Ergebnis zu bekommen, ließen sie nach erfolgreicher Testphase alle Charaktere noch einmal von Profi-Sprechern vertonen, was sehr aufwendig war. "Unser Anspruch ist während der Entwicklung immer weiter gewachsen." Das kam bei einigen Testern nicht gut an, weil sie bereits eine feste Vorstellungen von den Figuren hatten. Die neuen Stimmen passten in ihrer Vorstellung im ersten Moment nicht dazu.

Einige beliebte Stimmen sind jedoch geblieben. Diesen persönlichen Stempel wollten sich die Entwickler nicht nehmen lassen. Riess ist in der finalen Spielversion unter anderem als Pan zu hören, die Stimme des Kerkermeisters stammt von Ewald, der fiese flinke Wicht wird von Scherer gesprochen und Dell’Oro-Friedl leiht dem Wirt in der Feenquelle seine Stimme.

Förderung

Das Projekt wurde mit 45.000 Euro durch das Digital Content Funding (DCF) der Medien und Filmgesellschaft (MFG) in Stuttgart gefördert. Das Förderprogramm für Games, Apps, Mobile, Virtual und Augmented Reality soll die Entwicklung und Vermarktung interaktiver digitaler Projekte der Spiele-Branche in Baden-Württemberg stärken. Sollten irgendwann genügend Erlöse aus dem Verkauf des Spieles erwirtschaftet werden, müssen die Unternehmer den Betrag zurückzahlen. Wenn nicht, verfallen die Forderungen. Letzteres ist aber nicht ihr Ziel. Sie wollen das Spiel erfolgreich machen, zumal sie eine ähnlich große Summe aus Eigenleistungen und Arbeitszeit in das Projekt investiert haben. Das erste grobe Etappenziel sind 30.000 Verkäufe. Die Zeichen, das zu schaffen, stehen gut.

Rückmeldungen und Werbung

Wie gut das Spiel ankommt, kann man anhand der Bewertungen in den App-Stores ablesen. In beiden Verkaufsportalen steht Sound of Magic bei 4,9 von fünf möglichen Punkten. In über 60 Kommentaren verraten die Nutzer auf beiden Portalen, warum ihnen das Spiel gefällt.

Die Rückmeldungen, welche die Entwickler nach knapp zwei Monaten Marktpräsenz direkt erreichen, seien ebenfalls fantastisch. "Wir bekommen sehr viele positive Emails, auch von Kunden aus ganz neuen Zielgruppen als sonst üblich." Darunter seien zum Beispiel zahlreiche Liebhaber von Rollenspielen und Hörbüchern. Aus diesem Grund wollen die Entwickler im März auch bei der Buchmesse in Leipzig für ihr Produkt werben.

"Werbung ist für uns ein schwieriges Thema", sagt Dell’Oro-Friedl. Bilder und Videos vom Spiel gibt aufgrund der fehlenden Grafik kaum. Manche in der Branche üblichen Werbeträger, wie zum Beispiel Videos und Anzeigen mit auffälligem Bildmaterial, scheiden daher aus. Das Team ist jedoch sehr kreativ bei der Suche nach anderen Wegen.

"Es wäre jetzt wichtig, einige Preise und Auszeichnungen zu gewinnen", so die Entwickler. Bewerbungen für die wichtigsten Preise seien bereits verschickt worden.

So geht es weiter

Das Spiel bekannter zu machen steht derzeit an oberster Stelle der Aufgabenliste. Zudem sei eine PC-Version und eine Version für Nintendo Switch geplant. Eine Übersetzung ins Englische ist ebenfalls in Planung, um den internationalen Markt zu erschließen. Dafür müssen alle Stimmen erneut eingesprochen werden.

Kevin Scherer hat bei der Entwicklung auch einen Editor programmiert. Dieses Werkzeug erlaubt es künftig, Fortsetzungen, andere Geschichten und Genres relativ schnell einfach auf die bestehende Software aufzusetzen und ein fertiges Produkt auf den Markt zu bringen. Denkbar seien daher Kooperationen mit Verlagen, die ihre Geschichten auch als Computerspiel veröffentlichen möchten.

Jirka Dell’Oro-Friedl

Der Computerspiel-Experte war an der Entwicklung zahlreicher Spiel- und Lernsoftware-Produktionen beteiligt und wurde bereits mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Zu den bekanntesten Spielen, an denen er mitgewirkt hat, zählen Spellforce, Opera Fatal, Techforce und Experiminte.

Dell´Oro-Friedl unterrichtet seit 2010 an der Fakultät Digitale Medien der Hochschule Furtwangen in den Bereichen Gamedesign, Spielentwicklung, Interaktionsdesign und Programmierung. Seit 2013 leitet er zudem das Spiellabor der Hochschule.