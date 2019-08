von Stefan Heimpel

Es geht es wieder los: Ab Montag, 12. August, bietet der Stadtjugendring Furtwangen viereinhalb Wochen lang ein buntes Sommerferienprogramm für Kinder an. Der Höhepunkt ist dabei eine Zirkus-Woche ab dem 26. August.

Sponsoren und Vereine helfen

Möglich wird ein solch umfangreiches Programm nur, weil zum einen Sponsoren die Angebote finanziell fördern, zum anderen Vereine und Gruppen eigene Programmpunkte anbieten. Wie 2018 gibt es in den ersten beiden Ferienwochen kein Programm. Offensichtlich ist hier der Bedarf an Betreuung noch nicht so groß.

Für die Teilnahme an den Programmpunkten muss man sich über das Anmeldeformular schriftlich mindestens für drei halbe Tage anmelden. Der Grundpreis dafür beträgt 15 Euro. Jeder weitere halbe Tag kostet fünf Euro. Bei Ganztagesveranstaltungen sind also zehn Euro fällig. Mit diesen Kosten wird die Betreuung der Kinder finanziert. Weitere Kosten wie Eintrittspreise, Materialien oder Referenten werden über die Sponsorengelder finanziert. Sponsoren sind in diesem Jahr die Bürgerstiftung, die katholische Frauengemeinschaft, die Volksbank Mittlerer Schwarzwald, der Kinderschutzbund und die Arbeiterwohlfahrt.

Besuch bei den Skatern im Rollhaus

Viel Bewährtes findet man im Sommerferienprogramm der Stadt Furtwangen, aber auch wieder einige neue Angebote. Dazu gehört unter anderem ein Besuch im Furtwanger Rollhaus am Montag, 2. September. Mitglieder des Rollhaus-Vereins bieten den jungen Gästen die Möglichkeit zum Skaten. Natürlich gehören dazu auch manche interessante Tipps der Skater-Spezialisten.

Zu den bewährten und beliebten Programmpunkten gehört das Reiten auf Bärmanns Black Horse Ranch in Rohrbach. Auch ein Ausflug mit Lamas steht dieses Jahr auf dem Programm. Ein ganz anderes Angebot haben die Funker vom Deutschen Amateur-Radio-Club jeweils als Ganztagesveranstaltung. Einmal bieten sie eine Einführung in das Elektronik-Basteln. Ein anderes Mal gibt es eine Funk-Fuchsjagd. Hier müssen kleine Funk-Signalgeber über Peilung gesucht und gefunden werden.

Im Pfarrzentrum entsteht ein Bibelgarten

Aber auch ein Besuch im Uhrenmuseum, im Bregtalbad oder im Hochseilgarten in Triberg stehen auf dem Programm. Ein weiteres mehrtägiges Angebot gibt es im Pfarrzentrum St. Cyriak: Die Kinder lernen die Geschichte von Moses kennen und lassen dazu einen Bibelgarten entstehen, der vom 8. bis 29. September besucht werden kann.

Kinder proben mit Artisten

Zum ersten Mal gibt es im Sommerferienprogramm eine Programmreihe für eine ganze Woche. Kinder können bei der Zirkuswoche zwar auch einzelne Tage dabei sein, doch eigentlich ist eine Anmeldung für die ganze Woche zu empfehlen. Denn jeden Tag wird etwas Neues entdeckt und eingeübt. Am Freitag wird speziell für eine Aufführung für die Eltern am Nachmittag geübt. Begleitet und angeleitet werden die Kinder vom Zirkus Holdrio, Spezialisten für solche Zirkus-Workshops. Das Programm selbst findet in der Jahn-Halle statt, am Mittag erhalten die Kinder ein Mittagsessen im Bregtalbad.

Das Programmheft für das Sommerferienprogramm ist erhältlich im Rathaus, im Bürgerbüro, in der Tourist-Info und zum Download auf der Homepage der Stadt Furtwangen. Anmeldungen müssen mit dem vorgesehenen Formular schriftlich erfolgen.