von Bernward Janzing

Trotz hoher Niederschläge blieben die Schneemengen im Februar aufgrund der hohen Temperaturen extrem gering in Furtwangen. Der Februar kam auf eine mittlere Schneehöhe von nur neun Zentimetern, das war ein Viertel der regulären Menge. So wenig Schnee gab es um diese Jahreszeit zuletzt im Jahr 2011. Der höchste gemessene Wert der vergangenen Wochen belief sich auf bescheidene 22 Zentimeter am 5. Februar.

Wintermaximum bei 36 Zentimetern

Im gesamten meteorologischen Winter kam die Schneehöhe nicht über den Wert von 36 Zentimetern hinaus, der am 13. Dezember verzeichnet wurde. In der saisonalen Bilanz waren die Schneeverhältnisse folglich so dürftig wie zuletzt vor 13 Jahren; gerade auf fünf Zentimeter belief sich die mittlere Schneehöhe in den vergangenen drei Wintermonaten.

Weniger Sonnenstunden als üblich

Unterdurchschnittlich war im Februar die Sonneneinstrahlung, die sich auf nur 44 Kilowattstunden pro Quadratmeter summierte, und damit nur knapp 90 Prozent eines mittleren Februars erreichte. Der Winter zeigte sich in der Gesamtbilanz bei der eingestrahlten Solarenergie durchschnittlich.

Hohe Wahrscheinlichkeit für einen sehr milden März

Der März müsste nun nach der langjährigen Statistik auf rund 1,4 Grad Mitteltemperatur kommen. Doch wenn schon der Februar wärmer war als ein durchschnittlicher März, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch der März seinen Normalwert überschreiten wird. Zu warme Monate sind inzwischen die Regel. In den vergangenen 24 Monaten waren lediglich drei Monate zu kalt, alle anderen waren zu warm, im Extremfall nahezu um fünf Grad.