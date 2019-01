von Markus Reutter

Die Kulturfabrik wartet auch im neuen Jahr mit einem hochkarätigen Programm auf. „Nur dem guten Zuspruch unserer Gäste und der großzügigen Unterstützung durch Sponsoren ist es zu verdanken, dass wir auch in 2019 wieder ein ansprechendes und hochkarätiges Kabarett- und Musikprogramm in unserer Kulturfabrik anbieten können“, betont Vorsitzender Jacques Barthillat. „Zwölf Programme stehen in unserem Veranstaltungskalender, und darunter sind etliche Hochkaräter, wobei sich auch alle anderen Programme sehen lassen können“, ermuntert er zum Besuch der Veranstaltungen im neuen Jahr.

Mal Musik, mal Vorschlaghammer: Das Duo Onkel Fisch zieht Jahresbilanz. Bild: Kulturfabrik | Bild: Kulturfabrik

Gestartet wird am Freitag, 18. Januar, wieder mit dem satirischen Jahresrückblick von Onkel Fisch. Das Duo wird dann schon zum dritten Mal an der Veranstaltungsreihe teilnehmen. Wie immer berichten sie über die politischen Absurditäten im abgelaufenen Jahr und das mit jeder Menge Lachgarantie.

Duo Oropax ist zweimal zu Gast

Gleich zweimal gastiert das Duo Oropax am Freitag, 8., und Samstag, 9. Februar, in der Kulturfabrik. „Wir sind stolz, dass die Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2018 unsere Bühne für den Probestart ihres neuen Programmes, das erst im Oktober startet, ausgewählt hat“, freut sich Barthillat. Oropax – das verheißt klassischen Klamauk und überdrehte Hintergründigkeit sowie jede Menge Absurditäten.

Das Glas-Blas Sing-Quartett bietet Besonderes mit seinem Programm „Flaschmob!“. Bild: Yves Sucksdorff | Bild: Kulturfabrik

Einmalig in Europa ist das Glas-Blas-Sing-Quartett mit ihrem Programm „Flaschmob!“. Am Freitag, 15. März, stehen die vier Jungs auf der Bühne in Furtwangen. Unter dem Motto „Liedgut auf Leergut“ spielen sie, was das Zeug hält. Wer Glas Blas Sing noch nicht kennt, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Das ist amüsant, kurzweilig, ideenreich, kreativ, geistreich, einfach umwerfend.

Preisgekröntes Kabarett aus Österreich

Einer der großen österreichischen Kabarettisten ist am Freitag, 12. April, in der Kulturfabrik zu Gast: Christof Spörk, mehrfacher österreichischer Kabarettpreisträger mit seinem Programm „KUBA, Kabarett mit Musik“. Immer ganz nah am Publikum plaudert er über die Absurditäten des täglichen Lebens.

Zahlreiche Kleinkunstpreise hat Fee Badenius mit ihrer Band gewonnen. Im Mai kommt sie nach Furtwangen. Bild: Steffen Suuck | Bild: Volker Schrank

Zahlreiche Kleinkunstpreise hat Fee Badenius, die am Freitag, 10. Mai, in Furtwangen auftreten wird, mit ihrer Band bereits gewonnen. Ihre Ausstrahlung, ihre Sprache und ihre Musik sind einmalig. Mit ihrer Stimme und ihrer Anmut zieht sie das Publikum in ihren Bann.

Am Freitag, 7. Juni, stehen dann Tina Häussermann und Fabian Schläper als Duo „Zu Zweit“ auf der Bühne der Kulturfabrik. Für ihr Kabarettprogramm „Fake News – Balken biegen für Fortgeschrittene“ haben die beiden schon einige Kleinkunstpreise eingeheimst.

Schwaben-Comedy am 12. Juli

Natürlich gehört auch Schwaben-Comedy ins Programm. Am Freitag, 12. Juli, kommen sie gleich im Dreierpack! „Die subbr Schwoba“ Sabine Schief, Jörg Beirer und der Link Michl werden mit ihrer „schwäbischen mixed Comedy Show“ für einen vergnüglichen Abend sorgen.

Nach der Sommerpause gibt es dann badisches Kabarett mit einem Urgestein: Volkmar Staub. Der Wortspielphilosoph spielt am Freitag, 13. September, sein Programm „Lacht kaputt, was euch kaputt macht“. Volkmar Staub ist einer der wenigen badischen Kabarettisten, die schon seit Jahren das Publikum begeistern.

Humor plus Swing mit den Couchies

Die Couchies sind „die drei vom Sofa“: Swing mit jeder Menge Humor bringen sie am Freitag, 11. Oktober, auf die Kulturfabrikbühne. Die Couchies versprechen die „perfekte Kombination von Witz und toller Musik.“

Preisträger des deutschen Kleinkunstpreises mit dabei

Noch ein Hochkaräter: Das Duo Blözinger aus Österreich mit seinem Programm „Erich“ am Freitag, 8. November, in Furtwangen. Ganz aktuell haben sie den deutschen Kleinkunstpreis 2019 (nicht wie irrtümlich im Programm abgedruckt 2018) gewonnen. Blözinger ist Wortwitz und Schauspielkunst vom Feinsten. Mit der schrägen Familiengeschichte „Erich“ ist dem oberösterreichischen Duo der Durchbruch gelungen.

Abschluss des Jahresprogramms am 6. Dezember

Am Freitag, 6. Dezember, wird das Jahresprogramm beschlossen mit Pete York, Schlagzeuger der Spencer Davis Group. Dieses Mal kommt er in die Kulturfabrik im Quartett mit Kuno Kürner am Piano, Stefan Holstein am Saxofon und der Sängerin Nina Michelle.

