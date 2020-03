von Markus Reutter

Das Polizeipräsidium Konstanz informiert über die Unfallzahlen in seinem Zuständigkeitsbereich. Dabei gibt es auch Zahlen für die Kommunen im oberen Bregtal.

Weniger Unfälle in Furtwangen

Die Zahl der Verkehrsunfälle ging in Furtwangen zurück, von 95 im Jahr 2018 auf 80 Unfälle im vergangenen Jahr. Nur „richtige Unfälle“ würden in der Statistik erfasst, erklärt Polizeisprecher Uwe Vincon; kleinere, so genannte Bagatellunfälle würden nicht berücksichtigt.

Zahl der Verletzten sinkt

Auch die Zahl der Unfälle mit Verletzten ging in Furtwangen zurück, von 26 in 2018 auf 22 Unfälle im vergangenen Jahr. Bei den Schwerverletzten stieg jedoch die Zahl von drei (2018) auf sechs (2019). Es gab weniger Leichtverletzte, der Wert fiel von 37 (2018) auf 21 (2019). Verkehrstote hat es in den vergangenen beiden Jahren keine auf Furtwanger Gemarkung gegeben.

Positive Entwicklung in Vöhrenbach

Auch in Vöhrenbach gingen die Unfallzahlen zurück, nämlich von 33 (2018) auf 28 (2019). Auch sank die Zahl von Unfällen mit Verletzten: von 16 (2018) auf zehn (2019). In den vergangenen beiden Jahren gab es jeweils einen Verkehrstoten. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt vier Schwerverletzte, 2018 noch fünf. Sehr deutlich nahm die Zahl der Leichtverletzten ab: von 24 (2018) auf neun (2019).

Mehr Unfälle und Verletzte in Gütenbach

In Gütenbach stieg die Zahl der Unfälle: von vier (2018) auf neun (2019). Ebenso gab es mehr Unfälle mit Verletzten, die Zahl stieg von eins (2018) auf drei (2019). Verkehrstote gab es keine. Die Zahl der Schwerverletzten stieg jedoch von null (2018) auf vier (2019). Außerdem gab es mehr Leichtverletzte, eine Person war es 2018, im vergangenen Jahr waren es vier in Gütenbach.