Auch das Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule (OHG/RS) Furtwangen muss, wie die meisten Schulen und Kindertagesstätten in ganz Europa, schließen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Im Unterschied zu anderen Bundesländern wurde in Baden-Württemberg die am vergangenen Freitag beschlossene Schulschließung um einen Tag auf den Dienstag verschoben.

Ganzer Katalog von Maßnahmen

Diese kurze Frist wurde auch am OHG/RS systematisch genutzt, um das selbstständige häusliche Lernen vorzubereiten. Schon am Freitag, Samstag und Sonntag erhielt das Kollegium regelmäßig ausführliche E-Mails mit Informationen. Am Samstag traf sich das sechsköpfige Schulleitungsteam, um einen Maßnahmenkatalog auszuarbeiten.

Alle Klassen erhalten Aufgaben für die laufende Woche

Dementsprechend fand am Montag in den ersten vier Schulstunden regulärer Unterricht nach Stundenplan statt. Ab der fünften Stunde haben die Klassenlehrer allen Klassen Aufgaben für diese Woche überreicht. In den kommenden Wochen erhalten die Eltern in den Kernfächern immer montags auf digitalem Weg eine Liste mit zu erledigenden Schulaufgaben.

Wichtige Rolle der Eltern

Insbesondere in der Unter- und Mittelstufe sind die Eltern gebeten, das Anfertigen der Aufgaben mit zu überwachen. Für Rückfragen, Unterstützung und Korrektur stehen die Lehrkräfte gerne via Mail zur Verfügung. Auch Lösungen werden vielfach bereitgestellt. Speziell für die Oberstufe und für Abiturienten werden auch weitere digitale Lernplattformen verwendet, sofern sie für alle Schülerinnen und Schüler online zugänglich sind.

Keinerlei Hysterie oder Panik

Der Krankenstand seitens der Schüler am letzten Schultag vor der Schließung war insgesamt erfreulich niedrig, auch die Stimmung in den Klassen zeigte keinerlei Anzeichen von Hysterie oder Panik. Bei einer zentralen Durchsage von Oberstudiendirektor Andreas Goldschmidt zu Beginn der sechsten Stunde begründete dieser sowohl die Gründe für die Schulschließung als auch die Notwendigkeit, die aufgetragenen Aufgaben gewissenhaft umzusetzen.

Soziale Kontakte drastisch einschränken

Ein besonderes Anliegen war es ihm, die Schülerschaft zur drastischen Einschränkung ihrer sozialen Kontakte aufzufordern. Nur so könnten ähnliche Verhältnisse wie in Italien oder Spanien vermieden werden, wo stark erkrankte Menschen oft nicht mehr adäquat medizinisch versorgt werden können und bei Nichtbeachtung der immer strengeren Vorschriften harte Strafen drohen, die dennoch nicht die weiterhin rasante Ausbreitung der Pandemie verhindern.

Prüfungsvorbereitung läuft weiter

Die Abiturienten am OHG gehen größtenteils recht entspannt in die letzten Wochen der intensiven Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen. Viele schätzen es sogar, dass sie sich nun ausschließlich auf die Prüfungsfächer konzentrieren können und oft individuell von den Lehrkräften per Telefon oder Mail betreut werden.

Angesprochen auf etwaige Bedenken wegen des ausfallenden Unterrichtes in den letzten drei Wochen vor der Reifeprüfung äußerte beispielsweise eine Schülerin aus der zwölften Klasse: „Wir sind ja bisher ziemlich gut vorbereitet worden, und wenn sowas passiert, kann man sowieso nichts dagegen machen.“

Intensive Fernbetreuung für künftige Realschulabsolventen

Für die jüngeren Realschulabsolventen ist die Prüfungsvorbereitung ohne persönliche Anwesenheit der Lehrkräfte erfahrungsgemäß eine besonders große Herausforderung, aber auch hier werden sämtliche Mittel der Fernbetreuung intensiv genutzt.

Das Schulleitungsteam und das gesamte Personal des OHG/RS dankt den Eltern der Schüler für das hohe Maß an Kooperationsbereitschaft und Engagement in dieser Krisensituation.

