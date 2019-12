Großen Andrang gab es im Furtwanger Rettungs­zentrum: Der Jahresabschluss der Jugendfeuerwehr stand an. Zum ersten Mal nach der Gründung im Januar 2019 waren auch die Feuerwölfe, die Kindergruppe der Jugendfeuerwehr, anwesend.

Gut 80 Gäste vor Ort

Jugendwart Jürgen Wahl konnte bei seiner Ansprache an die 80 Gäste begrüßen. Neben den Kindern und Jugendlichen mit ihren Eltern waren auch Kommandant Jochen Löffler mit den Abteilungskommandanten der Feuerwehr Furtwangen, die beiden ehemaligen Kommandanten Fritz Ganter und Manfred Hoch sowie Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne der Einladung gefolgt. Ebenfalls gekommen war Kreisbrandmeister Florian Vetter, der eine Überraschung für die Kindergruppe mit im Gepäck hatte.

Obergrenze dient der optimalen Betreuung

21 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 15 Mitglieder in der Kindergruppe verzeichnete Jürgen Wahl in seiner Rede. Dies sei sehr zufriedenstellend. Bei den Kindern habe man sich auf ein vorläufiges Maximum von 15 Jungen und Mädchen geeinigt, um dem Betreuerteam Zeit zu geben, sich einzuspielen und dem Nachwuchs eine optimale Betreuung zu gewährleisten.

Ausblick aufs kommende Jahr

In seinem Jahresrückblick ging Wahl auf die diversen Aktivitäten der beiden Gruppen ein. Als Höhepunkt wurden das Zeltlager, die 24-Stunden Übung, die Regioprobe in Schönwald bei der Jugendfeuerwehr, die Eröffnungsfeier sowie der Besuch der Abteilung Neukirch und der Polizei bei der Kindergruppe genannt. Für das nächste Jahr sei vor allem das in Schönenbach anstehende Kreisjugendfeuerwehrzeltlager ein Meilenstein. Die Planung laufe schon seit Anfang des Jahres. Der Jugendwart dankte seinem Betreuerteam und der Gesamtwehr für die gute Zusammenarbeit. Er sei froh, sich auf alle Beteiligten verlassen zu können.

Verteilt über die ganze Stadt

Kommandant Jochen Löffler lobte in seinem Grußwort die gute Jugendarbeit und wies auf die wichtige Rolle des Nachwuchses in der Feuerwehr hin. Es erfreue ihn zudem, dass die Mitglieder der Jugendfeuerwehr über das komplette Stadtgebiet samt Ortsteilen verteilt seien. Dies bestätige das Konzept einer starken Gesamtfeuerwehr Furtwangen.

Begeistert vom großen Andrang

Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne zeigte sich begeistert vom großen Andrang an diesem Abend. Auch er fand lobende Worte für die Arbeit in der Jugendfeuerwehr, die sehr wichtig sei. Er dankte zudem den Eltern, die den Kindern die Möglichkeit geben, ein Ehrenamt auszuüben.

Vordere Plätze bei Mal-Wettbewerb

Der Besuch von Kreisbrandmeister Florian Vetter war eine Überraschung für die Mitglieder der Feuerwölfe. Die drei Kindergruppen des Landkreises bekamen in diesem Sommer die Aufgabe, die Weihnachtskarte für den Kreisbrandmeister zu malen. Eine Jury, bestehend aus Angestellten des Landratsamtes, wertete die Aktion aus. Platz eins und Platz drei ging an die Feuerwölfe. Der Erstplatzierte Luis bekam von Kreisbrandmeister Florian Vetter ein Geschenk überreicht. Der Drittplatzierte Jakob konnte nicht am Jahresabschluss teilnehmen und bekommt sein Geschenk nachgereicht. Auch für das Betreuerteam der Feuerwölfe gab es ein Präsent.

Ehrungen und Abschiede

Im Anschluss an die Grußworte gab es einige Ehrungen. Insgesamt 20 Mitglieder der Feuerwölfe sowie der Jugendfeuerwehr bekamen für maximal eine Fehlprobe ein kleines Präsent. Markus Kirner und Tobias Armbruster wurden offiziell aus der Jugendfeuerwehr verabschiedet und erhielten ein Geschenk zur Erinnerung. Beide wechselten Anfang des Jahres in die aktive Mannschaft der Abteilung Neukirch. Nach dem offiziellen Teil servierte das Küchenteam der Jugendfeuerwehr das Abendessen. In vorweihnachtlicher Stimmung klang der Abend gemütlich aus.