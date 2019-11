von Antje Jäger

Der Ski-Club Furtwangen blickt bei seiner 111. Jahreshauptversammlung auf viele Aktivitäten zurück. Auch in der Saison 2018/2019 lag der Schwerpunkt im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

„Arbeits- und erfolgreiche Saison“

Bei seiner ersten Hauptversammlung als Vorsitzender des Ski-Clubs Furtwangen begrüßte Thomas Mayer die Vereinsmitglieder sowie Bürgermeister Josef Herdner im Gasthaus Bad. „Eine arbeits- und erfolgreiche Saison mit vielen sportlichen Höhepunkten liegt hinter uns“, so Mayer. Er bedankte sich beim Trainer-Team für die „hervorragende und professionelle Trainingsarbeit“ sowie das Engagement rund um Wettkämpfe und andere sportliche Veranstaltungen.

Sehr gute Kooperationen mit anderen Vereinen

Ein großes Dankeschön ging außerdem an den Bike-Marathon-Verein für die tolle Zusammenarbeit beim Rena-Kids-Cup, an den Bregtallift-Verein für die guten lokalen Trainingsmöglichkeiten, an die Stadt Furtwangen für die Bemühungen um das neue Trainingsgelände und nicht zuletzt an die vielen ehrenamtlichen Helfer und Eltern, die dem Verein das ganze Jahr über zur Seite stehen.

24 Rennläufer bei 22 Rennen dabei

In seinem Tätigkeitsbericht ließ Sportwart Oli Gibson das Jahr aus alpiner Sicht noch mal Revue passieren. Es wurde mit dem traditionellen Trainingslager in Sölden eröffnet. Im Laufe der Saison waren die 24 aktiven Rennläufer des Ski-Clubs bei insgesamt 22 Rennen vertreten.

Luisa Seifritz, Alec Gibson und Michael Seifritz glänzen

Hier glänzte vor allem Luisa Seifritz mit insgesamt sechs Siegen. Alec Gibson, einer der jüngsten Rennläufer, stand für den Ski-Club vier Mal ganz oben auf dem Treppchen. Bei der Wälderpokalserie gelang Michael Seifritz in der Herren-Klasse ein Sieg bei allen drei Rennen und damit auch in der Gesamtserie. Das geplante Regio-Rennen mit dem Ski-Club Furtwangen als Veranstalter musste leider mangels Teilnehmer abgesagt werden. Als Abschluss der Saison standen die Vereinsmeisterschaften auf dem Programm, die erstmals gemeinsam mit dem Skiclub Baar Donaueschingen am Feldberg durchgeführt wurden.

Ereignisreiches Jahr für die Radabteilung

Auch die Radabteilung blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Sportwartin Kati Rothe berichtete, dass inzwischen fast alle 10 Bike-Trainer die D-Trainer- oder C-Trainer-Ausbildung abgeschlossen haben und damit den Grundstein für die professionelle Jugendarbeit des Ski-Clubs Furtwangen im Radsport legen.

Intensive Trainingstage

Von Anfang November bis Ende März trainierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam in drei leistungsgerechten Gruppen in der Halle am OHG­­. Die Outdoor-Saison startete auch für die Radsportler mit einem Trainingslager, das im April bereits zum zweiten Mal in Freiburg stattfand. Ab Anfang April bis Ende Oktober fand an insgesamt 52 Trainingstagen das MTB-Training statt, an dem im Schnitt 38 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren teilgenommen haben.

170 Rennstarts in Mountainbike-Wettbewerben

Die Rennserie Schwarzwälder MTB-Cup, der Rena-Kids-Cup in Furtwangen sowie die Vereinsmeisterschaften am Brend zählten zu den Saisonhöhepunkten der MTB-Abteilung. Neben den 170 Rennstarts in Mountainbike-Wettbewerben waren einige Athleten auch querfeldein auf dem Cross-Rad, dem Straßenrad sowie bei BMX- und Enduro-Wettkämpfen erfolgreich unterwegs.

Einmal quer über die Alpen

Highlight für die großen Radfahrer war sicherlich die Ski-Club-Transalp Anfang August. Bei dieser Tour haben neun Ski-Club-Mitglieder gemeinsam über 5000 Kilometer und 100 000 Höhenmeter auf dem Weg von Garmisch an den Gardasee erstrampelt.

Startgelder und Trainingslager als größte Kostenblöcke

Im Kassenbericht von Heike Drexler wurde deutlich, dass die ausgeprägte Jugendarbeit auch Investitionen bedarf. Startgelder und die beiden Trainingslager gehören zu den größten Kostenblöcken.

Silberne Vereinsabzeichen überreicht

Im Rahmen der Ehrungen überreichte Vorsitzender Thomas Mayer das silberne Vereinsabzeichen für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft an Brigitte Eschle und Bernd Klausmann.

So verliefen die Wahlen

Bei den anschließenden Wahlen wurden Arno Pfaff als stellvertretender Vorsitzender, Heike Drexler als Kassiererin, Kati Rothe als Sportwartin Rad und die beiden Kassenprüferinnen Ute Dold und Bettina Pfaff in ihrem Amt bestätigt. Volker Schulte stand für die Position des Schriftführers nicht mehr zur Wahl. Seine Nachfolgerin ist Antje Jäger. Volker Schulte wird dem Ski-Club weiterhin als Beisitzer erhalten bleiben.