von Siegfried Kouba

Aus den Erfahrungen des letzten Jahres, da man unter Kälte litt, wird das Ereignis von Montag, 15. Juni, bis Freitag, 19. Juni, wie üblich auf dem Marktplatz stattfinden.

Klarer zeitlicher Rahmen

Vereinsvertreter sowie die städtische Mitarbeiterinnen Francesca Hermann und Christine Dorer trafen sich jetzt zur Festlegung der wichtigsten organisatorischen Vorbereitungen. Die beiden Stadtmarketing-Verantwortlichen hatten bereits Vorarbeit geleistet und eine Einsatzliste erstellt. Alle Abende beginnen demnach um 18 Uhr mit Bewirtung und die Vorstellungen werden um 19 Uhr starten.

Lateinamerikanische Rhythmen

Gute Partylaune wird es zum Auftakt am Montagabend mit dem Ensemble Mojito Acústico geben, das heiße spanische und lateinamerikanische Musik bieten wird.

Viel Musik und ein Musical

Gleich drei Aktionen gibt es am Dienstag. Nach der Inklusionsband von Rolf Langenbach wird das Schlagzeug-Ensemble der Jugendmusikschule (JMS) mit Jens Willi auftreten und danach wird das Musical „Die drei Fragezeichen“ von Peter Schindler durch „Fritz and the Gang“ aufführt.

Blasmusiker und Laienspielgruppe unterhalten

Nicht nur die Fans von Blasmusik dürfte das abwechslungsreiche Programm der Furtwanger Stadtkapelle und des Musikvereins Rohrbach am Mittwoch anlocken. Ganz im Zeichen der Laienspielgruppe St. Cyriak steht der Donnerstagabend. Am Freitag werden die Breg Brass Buebe auftreten, eine Formation um den Trompeter Julian Brugger, die fetzige Blechblasduelle mit modernen Titeln liefern wird.

Bewährtes Zelt bekommt Küchenanbau

Alles wird in dem bewährten Zelt stattfinden, das durch einen Küchenanbau erweitert wird, was die bisherigen Hütten erübrigt. Ein Geschirrmobil wird die Arbeit erleichtern, eine ökologisch verträgliche Nutzung ermöglichen und Vereinfachung für die Bedienungen bringen.

Vereine kümmern sich ums leibliche Wohl

Verschiedene Vereine werden die kulinarische Liste bestücken. Dagmar Gronert und Andreas Scheffler von der Behinderten- und Freizeitgruppe (BSFG) meldeten Bedenken an, da sie einen hohen personellen Einsatz sahen und sich als Speiselieferanten im Nachteil gegenüber Getränkeanbietern sahen. Ein internes Gespräch soll Klärung herbeiführen. Im Wesentlichen war man sich einig, dass alles wie bisher laufen soll und gemeinsame Lösungen nötig seien.

Deftige Kost und feine Kuchen

Am Montag wird die Trachten-und Volkstanzgruppe zusammen mit der BSFG die Menükarte erstellen und am Dienstag werden Fuhrkigili und Narrenzunft deftige Kost anbieten. Gesangverein und Bläserjugend aus Schönenbach werden zusammenarbeiten und am Mittwoch wie im Vorjahr belegte Brötchen und Getränke dem Publikum servieren. Das Rote Kreuz und die Furtwanger Jugendkapelle haben sich auf den Donnerstag verlegt: Man darf sich auf Grill- und Currywurst, Frikadellen und Bratwurstscheiben freuen. Tennisclub und KSK werden neben anderem Wurstsalat oder Kuchen am Freitag anbieten.

Preisniveau soll weitgehend stabil bleiben

Die Preise werden in einem erschwinglichen Rahmen bleiben, aber eventuell modifiziert. Eine Erhöhung um 50 Cent ist nur bei Bieren angedacht. Über alles wird in einem umfangreichen Faltblatt informiert. Und wichtig: „Es soll ein rundes, schönes Fest werden“, so Francesca Hermann. Daneben wies Christine Dorer darauf hin, dass die Vereine durchaus Eigenwerbung treiben dürfen.