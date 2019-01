von SK

Die Kolpingsfamilie hat jetzt ihre Vorstandschaft teilerneuert. Bei den Wahlen wurde allerdings erneut kein Schriftführer gefunden. Das Amt wird daher satzungsgemäß vom Vorstandsteam übernommen. Als Beisitzer wurde Bernhard Scherzinger wiedergewählt. Gabi Löffler wurde als Kassenprüferin von Hans Risle abgelöst.

Zuvor blickte die Kolpingsfamilie bei ihrer Versammlung im Gasthaus "Bad" auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Neben den aktiven Mitgliedern begrüßte Klaus Straub vom Vorstandsteam auch Bürgermeister Josef Herdner.

Rückblick auf 32 Veranstaltungen im vergangenen Jahr

Einen Rückblick über 32 von 35 geplanten Veranstaltungen hielt Fridolin Bensel in einer Powerpoint-Präsentation. Schwerpunkt war wieder die Mitwirkung in der Pfarrgemeinde. Man war bei der Fronleichnamsprozession dabei, half beim Pfarrfest mit, bewirtete beim St. Cyriak-Theater und gestaltete einen Dankgottesdienst an der Fatimakapelle mit anschließender Bewirtung. Zu den Höhepunkten zählte auch die gut besuchte öffentliche Maiandacht beim Ettenberghof.

Spende für Kindergarten

Zum geselligen Teil gehören Wanderungen und der Besuch von Veranstaltungen bei befreundeten Kolpingsfamilien in der Region. Über die Aktivitäten der Frauengruppe berichtete Angela Bensel. Eine Spende aus der Nikolausaktion, die immer beliebt ist, ging an den Kindergarten Maria-Goretti in der Lindenstraße.

Schlechter Verlauf des Trödelmarkets belastet Kassenstand

Rosmarie Fehrenbach konnte von einem soliden Kassenstand berichten. Durch den schlechten Verlauf des Trödlermarkts schloss er zwar mit einem kleinen, aber noch vertretbaren Minus ab. Gabi Löffler bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung.

Kein geistliches Wort von Pfarrer Demmelmair

Bürgermeister Josef Herdner führte die Entlastung der Vorstandschaft durch. In seinem Grußwort war er überrascht und auch erfreut, wie viele Veranstaltungen übers Jahr durchgeführt werden. Der Name der Stadt Furtwangen werde so über die Grenzen der Stadt getragen. Da Präses Pfarrer Paul Demmelmair beim gleichzeitigen Neujahrsempfang der Seelsorgeeinheit war, entfiel das geistliche Wort.