von SK

Am Samstag, 2. Februar, findet der 22. Lauf um den Bodenwälderpokal in Schönenbach statt. Der Veranstalter Sportfreunde Schönenbach hofft in diesem Jahr wieder einmal auf die Resonanz der früheren Jahren. Genau 20 Jahre, nachdem die Sportfreunde 1999 beschlossen hatten, diesen Wettbewerb wieder weiterzuführen, litt die Veranstaltung in den vergangenen Jahren oft unter Teilnehmer-Rückgang. 2017 gingen nur noch 38 Teilnehmer an den Start. Daher steht die Veranstaltung in diesem Jahr am Scheideweg. Nur wenn sich der Aufwand lohnt, die knapp 1,5 Kilometer lange Piste zu präparieren, wird der traditionelle Lauf auch noch in den kommenden Jahren fortgeführt.

Startklar ab 14 Jahre

Teilnahmeberechtigt sind alle Fahrer, die in diesem Jahr ihr 14. Lebensjahr – Jahrgang 2005 – vollenden. Allerdings ist für die Nichtvolljährigen die Zustimmung des Erziehungsberechtigten notwendig. Dabei wird in Herren-, Damen- und Herren-Altersklassen unterschieden. Auch können drei zuvor benannte Fahrer an einer Mannschaftswertung teilnehmen.

Nachmeldungen möglich

Der Zielraum liegt beim Hofbauernhof in Schönenbach. Dort findet von 10.30 bis 12 Uhr die Startanmeldung und anschließend die Verlosung der Startnummern statt. Nachmeldungen nach 12 Uhr sind gegen ein erhöhtes Startgeld möglich. Start des Rennens ist um 13.30 Uhr.

Abends Aprés-Ski-Party

Die Siegerehrung findet am Abend im Vereinsheim der Sportfreunde in Schönenbach statt. Anschließend werden die Skifans am Samstag im Vereinsheim der Sportfreunde Schönenbach die zweite Bodenwälder Aprés-Ski-Party feiern. Dazu ist die ganze Bevölkerung eingeladen. Den Gästen werden viel Musik und einige Überraschungen an der Skibar geboten. Beginn ist gegen 20 Uhr.

Infos zu der Veranstaltung gibt es unter der Telefonnummer 07721 / 9130 52, bei Vorsitzendem Horst Hettich und im Internet unter www.sportfreunde.de. Voranmeldungen auch per Mail an horst.hettich@t-online.de oder per Whatsapp an 0174 / 4 17 74 51.