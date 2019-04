von Christa Hajek

Gut gefüllt ist auch 2019 der Terminkalender der Gemeinschaft der Siedler und Eigenheimer Furtwangens. Bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Bad“ berichtete Gemeinschaftsleiter Ralf Weißer über zahlreiche Aktivitäten des vergangenen Jahres, von der Frühlingsfahrt über Einkaufsabende und das Grillfest bis zum zweitägigen Ausflug zur bayerischen Zugspitze.

Sehr gut besucht war im April ein Vortragsabend der Villinger Anwaltskanzlei Ruby in der Festhalle, bei dem Juristen die Zuhörer über Testament und die Übergabe des Vermögens informierten.

Kleines Defizit in der Kasse

Mit einen kleinen Defizit schloss nach Auskunft von Kassierer Josef Straub der Kassenbericht. Der Landesverband habe die Beiträge erhöht, und der Furtwanger Gemeinschaft sei nichts anderes übrig geblieben, als den örtlichen Beitrag von 36 auf 40 Euro ab 2019 anzuheben. Die Mitglieder stimmten einhellig zu.

Dem „rührigen Verein“ dankte Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Kern für seine Arbeit. Die Entlastung wurde dem Vorstand einstimmig erteilt, und Wolfgang Kern übernahm auch die Wahlleitung. Im Amt bestätigt wurden Ralf Weißer als Gemeinschaftsleiter, Doris Tritschler als Schriftführerin, Peter Pfaff und Michael Fien als Beisitzer. Das Amt des Gerätewartes übernahm der zweite Vorsitzende Helmut Streifer.

„Ein schwieriges Thema“ sei der gemeinsame Heizöleinkauf, erläuterte Josef Straub. Denn die Lieferanten seien nicht mehr bereit, sich längerfristig auf einen Preis festzulegen. Nach Abfragen bei verschiedenen Händlern müssten die Siedler bis zum 27. April ihre Bestellungen beim Kassierer abgeben.

Ausflug nach St. Blasien

Die nächste Unternehmung ist, wie Vorsitzender Ralf Weißer darlegte, der Halbtagsausflug am 8. Mai nach St. Blasien. Dort steht eine Domführung auf dem Programm, anschließend ist noch Zeit für einen Stadtspaziergang und eine Kaffeepause. Im „Oberen Wirtshaus“ in Langenordnach findet der von Peter Pfaff vorbereitete Ausflug seinen geselligen Abschluss.

Ziel des Tagesausfluges am 14. September ist der Kaiserstuhl. Am 23. Juni findet der Grillnachmittag statt. Einkaufsabende bei der ZG sind am 16. Mai und am 15. Oktober geplant. Mit dem Familienabend am 2. November endet das Jahresprogramm 2019 der Siedlergemeinschaft Furtwangen.