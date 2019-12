Im Sommer 2019 wurde vom Turnverein die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens angeboten. Ab Mai trafen sich zehn Teilnehmer und trainierten für das Abzeichen, das in Gold, Silber und Bronze verliehen wird.

Ausgaben in gemütlicher Runde

Nun wurden in einer gemütlichen Runde die Urkunden und Abzeichen in Gold und Silber an die Teilnehmer ausgegeben.

Ab Mai kann man wieder trainieren

In der Hoffnung, dass 2020 vielleicht noch ein paar Teilnehmer hinzukommen, wird wieder ab Mai jeden Montag für das Sportabzeichen trainiert. Das Sportabzeichen kann ab dem Alter von sechs Jahren erworben werden. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Die Disziplingruppen für das Sportabzeichen sind Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.

In diesen Gruppen gibt es wieder mehrere Disziplinen, die ausgewählt wer-den können. Die Schwimmfähigkeit muss nachgewiesen werden. Für Fragen steht Kletus Weiß, Telefon (07723) 2857, E-Mail: kletusweiss@t-online.de zur Verfügung.