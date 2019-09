von Stefan Heimpel

Auf reges Interesse stieß das Angebot im Furtwanger Sommerferienprogramm in Kooperation mit dem Verein Rollhaus, der für seine Mitglieder die Nutzung der Skater-Anlage im Postkraftwagenhof organisiert.

Vier erfahrene Jugendliche des Vereins hatten sich bereit erklärt, das Ferienprogramm zu unterstützen und den jungen Teilnehmern die Möglichkeiten mit Skates und Scooter zu demonstrieren und auch den einen oder anderen Trick zu zeigen und beizubringen.

33 Kinder sind mit dabei

33 Kinder, davon 13 Kinder aus dem Hort sowie 20 Kinder des Sommerferienprogramms, waren dazu in dem Postkraftwagenhof gekommen mit Rollern (Scooter), Skateboard, Inlineskatern oder auch Fahrrad. Und so drehten sich den ganzen Vormittag in und um die große Fahrzeughalle viele Räder.

Zuerst einmal demonstrierten die Jugendlichen die Handhabung mit den verschiedenen Geräten – vor allem mit dem Scooter. Sie machten dabei deutlich, wie viele Möglichkeiten es dabei gibt. Je mehr Übung ein junger Scooter-Fahrer hat, desto mehr verschiedene Tricks kann er einüben und hat dann auch den entsprechenden Spaß bei den Sprüngen und artistischen Figuren.

Mitglieder zeigen viel Tricks

Als Beispiel demonstrierten sie unter anderem den Tail Whip, bei dem sie während eines Sprungs den Roller rund um die Lenkstange kreisen lassen, oder den Bar Spin, bei dem die Lauffläche des Scooters während des Sprunges unverändert bleibt, während der Fahrer die Lenkstange einmal um ihre eigene Achse dreht. Die jungen Teilnehmer am Ferienprogramm waren beeindruckt.

Mancher war auch schon so erfahren, dass er selbst den einen oder anderen Trick unter fachkundiger Anleitung einüben und schließlich auch vorführen konnte. Andere Teilnehmer waren wiederum ganz neu dabei. Sie brauchten vor allem erst einmal einige Tipps und Hinweise, wie man am besten mit diesen unterschiedlichen Gefährten umgeht.

Erstmals beim Ferienprogramm dabei

Im Sommerferienprogramm der Stadt Furtwangen, das noch von weiteren Helfern begleitet wurde, gäbe es jedenfalls viel Spaß und Unterhaltung, stellte Stadtjugendpfleger Dirk Maute fest. Er war sehr zufrieden mit diesem Angebot und der Resonanz darauf. Nach der nur kurz zurückliegenden Gründung des Vereins Rollhaus war dies das erste Mal, dass ein solches Angebot im Sommerferienprogramm gemacht werden konnte. Vor allem die Unterstützung durch das Rollhaus bezeichnete Dirk Maute als sehr positiv, weil die Jugendlichen des Vereins als Könner auf den Scootern hier viel vermitteln konnten.